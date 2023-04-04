Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! Reytingler tutmadı: Yıllar sonra ilk kez yapacak







SURVIVOR 2024 YARIŞMASI İPTAL EDİLDİ, ACUN ILICALI'NIN YENİ PLANLARI NELER?







Televizyon dünyasının en popüler programlarından biri olan Survivor, 2024 sezonu için hazırlık yaparken şok bir kararla iptal edildi. Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, yarışmanın ilk üç yarışmacısını açık artırma bölümünde açıklamıştı. Ancak, Survivor 2023 sezonunda yaşanan değişiklikler nedeniyle, yarışmada yer alacak olan bu üç isim, yarışmanın devam ettiği dönemde Dominik'te kalmak zorunda kaldılar.Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda Kısmetse Olur yarışmasında da yer alan bazı yarışmacılara Survivor 2024 için teklif götürdüğü iddiaları da sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ancak, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre, Survivor 2023 sezonunda beklediği başarıyı elde edemeyen Acun Ilıcalı, Masterchef 2023 sezonu için hamle yapmaya karar verdi. Survivor 2024'ü öteleyen Ilıcalı, Masterchef yarışmasını ise süresini 6 ay yerine bu kez 8 ay yapacak. Eğer izlenme oranları yüksek gelirse, Survivor yarışmasını ise kısa tutacak ve yeni sezon için uzatma yapacak. Masterchef yarışmasının All Star olacağı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Bu nedenle, yeni sezonun izlenme oranlarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Acun Ilıcalı veya Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.