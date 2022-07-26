MEDYA
26 Temmuz 2022 - 12:07

Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinin maaşları ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın jürilerin maaşları için kesenin ağzını açtığı dudak uçuklatan bir maaş ödemesi yaptığı öğrenildi.

MEDYA
26 Temmuz 2022 - 12:07
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Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!


Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinin aldıkları aylık maaş tutarları ortaya çıktı. Türkiye'nin en iyi şefleri arasında gösterilen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun adlıkları maaş tutarları ortaya çıkınca aylık ödemeler için Ilıcalı'nın kesenin ağzını sonuna kadar açtığı anlaşıldı.

Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine dudak uçuklatan maaş!

Acun Ilıcalı'dan cömert maaş ödemesi



TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri olarak görev yapan Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun aldıkları maaş ortaya çıktı. İddialara göre, jürilerin aylık olarak aldıkları ücretin 200-250 bin lira civarında olduğu söyleniyor.

Her sezonda yaklaşık 6 ay kadar yayınlanan yarışmada şeflerin kazancının toplamda en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin edilirken maaş ödeme miktarlarını duyan sosyal medya kullanıcıları "Acun kesenin ağzını açmış" yorumları yaptılar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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