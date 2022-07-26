Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!







Acun Ilıcalı'dan cömert maaş ödemesi







Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinin aldıkları aylık maaş tutarları ortaya çıktı. Türkiye'nin en iyi şefleri arasında gösterilen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun adlıkları maaş tutarları ortaya çıkınca aylık ödemeler için Ilıcalı'nın kesenin ağzını sonuna kadar açtığı anlaşıldı.TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri olarak görev yapan Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun aldıkları maaş ortaya çıktı. İddialara göre, jürilerin aylık olarak aldıkları ücretin 200-250 bin lira civarında olduğu söyleniyor. Her sezonda yaklaşık 6 ay kadar yayınlanan yarışmada şeflerin kazancının toplamda en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin edilirken maaş ödeme miktarlarını duyan sosyal medya kullanıcıları "Acun kesenin ağzını açmış" yorumları yaptılar.