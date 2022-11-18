Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!







Acun Ilıcalı istedi ve aldı











Türkiye’nin en çok konuşulan yemek yarışması Masterchef’te yarışan Burak Kaya isimli yarışmacının Survivor kadrosuna dahil olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın yarışmacıyı çok beğendiği ‘tam bir ekran yüzü’ dediği öğrenildi.Acun Ilıcalı’nın yarışmacıyı çok beğendiği ‘tam bir ekran yüzü’ dediği öğrenildi. 2023 All Star- Gönüller kadrosuna, geniş hayran kitlesine sahip Burak Kaya’yı isteyen başarılı televizyoncu Ilıcalının bizzat kendisi kadroya dahil etti. Bu durumda Masterchef yarışmasında favoriler arasında yer alan Burak Kaya’nın Masterchef yarışmasına erken veda edeceği konuşuluyor. Masterchef evine spor aletleri taşındığı ve Burak Kaya’nın hazırlıklara başladığı da konuşulanlar arasında.