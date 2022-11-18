MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 12:05

Acun Ilıcalı'dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!

Masterchef’te izleyenlerin beğenisini toplayan Burak Kaya’yı Acun Ilıca’nın survivora götüreceği ve Burak Kaya’nın Masterchef yarışmasına erken veda edeceği konuşuluyor.

MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 12:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!


Türkiye’nin en çok konuşulan yemek yarışması Masterchef’te yarışan Burak Kaya isimli yarışmacının Survivor kadrosuna dahil olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın yarışmacıyı çok beğendiği ‘tam bir ekran yüzü’ dediği öğrenildi.

Mastercehf Burak Kaya

Acun Ilıcalı istedi ve aldı



Acun Ilıcalı’nın yarışmacıyı çok beğendiği ‘tam bir ekran yüzü’ dediği öğrenildi. 2023 All Star- Gönüller kadrosuna, geniş hayran kitlesine sahip Burak Kaya’yı isteyen başarılı televizyoncu Ilıcalının bizzat kendisi kadroya dahil etti.

Bu durumda Masterchef yarışmasında favoriler arasında yer alan Burak Kaya’nın Masterchef yarışmasına erken veda edeceği konuşuluyor. Masterchef evine spor aletleri taşındığı ve Burak Kaya’nın hazırlıklara başladığı da konuşulanlar arasında.


EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor
Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor
Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!
Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!
Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım! Sütyensiz pozuyla binlerce yorum aldı
Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım! Sütyensiz pozuyla binlerce yorum aldı
‘Bu kadar da olmaz’ dedirttiler sonunda bu da oldu
‘Bu kadar da olmaz’ dedirttiler sonunda bu da oldu
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza...
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...
Tarihin en pahalı dünya kupası
Tarihin en pahalı dünya kupası