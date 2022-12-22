Televizyonun en çok izlenen programlarından Survivor yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlüler kadrosuna katılacak isimleri duyurmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı 3 yeni ünlü kadın yarışmacıyı sosyal medya hesabında duyurdu.
MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:28
Acun Ilıcalı'dan Survivor'a şoke eden ünlü transferleri
Acun Ilıcalı Survivor yeni sezonu için ünlüleri açıklamaya devam ediyor yeni kadın yarışmacılar herkesi şoke etti…
MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:28
EDİTÖR