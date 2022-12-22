MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:28

Acun Ilıcalı'dan Survivor'a şoke eden ünlü transferleri

Acun Ilıcalı Survivor yeni sezonu için ünlüleri açıklamaya devam ediyor yeni kadın yarışmacılar herkesi şoke etti…

MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 20:28
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Acun Ilıcalı’dan Survivor’a şoke eden ünlü transferleri


Televizyonun en çok izlenen programlarından Survivor yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlüler kadrosuna katılacak isimleri duyurmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı 3 yeni ünlü kadın yarışmacıyı sosyal medya hesabında duyurdu. Acun Ilıcalı

Şaşırtan isimler Survivor da 

Survivor 2023 hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın ilk açıkladığı isimler : Şarkıcı Berdan Mardini, Oyuncu Ümit Erdim, Oyuncu Murat Eken ve Şarkıcı Yusuf Güney’di. Acun Ilıcalı ünlüler takımı için yarışacak 3 kadın yarışmayıcı da bugün duyurdu. Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman’ı açıklayan Acun Ilıcalı ‘yarışmacılara başarılar diliyorum’ diyerek yeni yarışmacıları duyurdu. Sosyal medyada yeni yarışmacılar gündem oldu. İşte ünlü televizyoncunun sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşım. Acun Ilıcalı



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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