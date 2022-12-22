Acun Ilıcalı’dan Survivor’a şoke eden ünlü transferleri







Şaşırtan isimler Survivor da







Televizyonun en çok izlenen programlarından Survivor yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlüler kadrosuna katılacak isimleri duyurmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı 3 yeni ünlü kadın yarışmacıyı sosyal medya hesabında duyurdu.Survivor 2023 hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın ilk açıkladığı isimler : Şarkıcı Berdan Mardini, Oyuncu Ümit Erdim, Oyuncu Murat Eken ve Şarkıcı Yusuf Güney’di. Acun Ilıcalı ünlüler takımı için yarışacak 3 kadın yarışmayıcı da bugün duyurdu. Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman’ı açıklayan Acun Ilıcalı ‘yarışmacılara başarılar diliyorum’ diyerek yeni yarışmacıları duyurdu. Sosyal medyada yeni yarışmacılar gündem oldu. İşte ünlü televizyoncunun sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşım.