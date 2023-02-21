Acun Ilıcalı deprem gününden özel bölüm yaptı, sosyal medyadan tepki yağdı: 'Bu kadarını da yapmazsın' dedirtti!







YARIŞMACILAR DEPREMİ ÖĞRENDİ!







Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmacılarına ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerini açıkladı. TV8 ekranlarında yer alan Survivor 2023 yeni bölümüyle 21 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri sebebiyle yayınlanmayan Survivor'da yarışmacıların Kahramanmaraş depreminden haberlerinin olup olmadığıysa birçok kişi tarafından sorulmaktaydı.Survivor yarışmacılarına ülkemizde büyük depremlerin meydana geldiğini Acun Ilıcalı söyledi.Kahramanmaraş depremlerini öğrenen Survivor 2023 yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı. Aysun Keskin'in gözleri dolarken, Murat Eken de şaşkınlığını saklayamadı. Bütün yarışmacılar derin üzüntüye boğuldu ve gözyaşlarını tutamadı.