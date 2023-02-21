MAGAZİN
21 Şubat 2023 - 14:48

Acun Ilıcalı deprem gününden özel bölüm yaptı, sosyal medyadan tepki yağdı: 'Bu kadarını da yapmazsın' dedirtti!

Survivor 2023 yarışmacıları ülkemizde meydana gelen iki büyük deprem felaketini öğrendi. 21 Şubat Survivor yeni bölümünde Acun Ilıcalı, yaşanan depremleri yarışmacılara söyledi. Murat Eken başta olmak üzere bütün yarışmacılar derin üzüntüye boğuldu ve gözyaşlarını tutamadı. Detaylar haberimizde...

MAGAZİN
21 Şubat 2023 - 14:48
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Acun Ilıcalı deprem gününden özel bölüm yaptı, sosyal medyadan tepki yağdı: 'Bu kadarını da yapmazsın' dedirtti!
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Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmacılarına ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerini açıkladı. TV8 ekranlarında yer alan Survivor 2023 yeni bölümüyle 21 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri sebebiyle yayınlanmayan Survivor'da yarışmacıların Kahramanmaraş depreminden haberlerinin olup olmadığıysa birçok kişi tarafından sorulmaktaydı.

YARIŞMACILAR DEPREMİ ÖĞRENDİ!

Survivor yarışmacılarına ülkemizde büyük depremlerin meydana geldiğini Acun Ilıcalı söyledi.



Kahramanmaraş depremlerini öğrenen Survivor 2023 yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı.

Aysun Keskin'in gözleri dolarken, Murat Eken de şaşkınlığını saklayamadı. Bütün yarışmacılar derin üzüntüye boğuldu ve gözyaşlarını tutamadı.

survivor yarışmacılar

survivor yarışmacı

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