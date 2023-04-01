Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle meğer böyle tanışmış! Evlenecekleri konuşuluyordu: Dilinden düşürmediği aşkını orada bulmuş













ACUN ILICALI İLE ÇAĞLA ALYUNKAYA BÖYLE TANIŞMIŞ

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN MESLEĞİ SAYESİNE TANIŞMIŞLAR

Acun Ilıcalı'nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ile nasıl tanıştığına dair iddialara cevap geldi! Meğer her şey Survivor'da başlayarak ilerlemiş...Geçtiğimiz haftalarda bir bebeğin yolda olduğu iddiasına yanıt geldi.Ünü medya patronu Acun Ilıcalı’nın sevgilisiyel nasıl tanıştığına dair detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar….Acun Ilıcalı ile kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya'nın nasıl tanıştığının hikayesi oldukça merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkilerine dair şu ifadelere yer verdi: "Çağla ile çok iyi bir ilişkimiz var. 2 yıl oldu. Çok verimli bir dönemdeyim ve burada Çağla ile aramızdaki huzurlu hayatın önemli olduğunu düşünüyorum." "Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti... Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz." demişti.Çiftin tanıştıkları anın hikayesi belli oldu. TV100 haberine göre; Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi hakkında bu açıklama ortaya atıldı... Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştığını duyanlar şaşırdı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Altunkaya'nın hemşire olarak mezun olduğu gün yüzüne çıktı. İddiaya göre çiftin aşk hikayeleri de Altunkaya'nın mesleğinden kaynaklanıyordu. Ayça Çağla Altunkaya, Survivor yarışmasında Dominik'te sağlık ekibi kurmak için başvuruyor. Başvuru sırasında tanışan çiftin ilişkisi de burada filizleniyor.