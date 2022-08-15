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15 Ağustos 2022 - 22:24

Acun Ilıcalı Hull City için genç yetenek Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı

2 sezondur Galatasaray'da top koşturan ve futboluyla adından sürekli söz ettiren gösterdiği performansla adından söz ettiren Halil Dervişoğlu, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaştı.

SPOR
15 Ağustos 2022 - 22:24
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Acun Ilıcalı Hull City için genç yetenek Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı


Galatasaray'ın 2 yıl önce renklerine bağladığı genç yeteneği Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşan Dervişoğlu, takımların anlaşmasını beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki yetenekli oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun transferi ile ilgili yaptığı açıklamasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile bir anlaşmaya vardıklarını, şimdi ise iki kulübün anlaşmasını beklediklerini söyledi.



Halil Dervişoğlu

Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Halil Dervişoğlu'da Hull City'li oldu

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i takımın kadrosuna kattıktan sonra Galatasaray'da gösterdiği performans ile adından sürekli söz ettiren 22 yaşındaki genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu da kadrosuna katmak üzere.

Başarılı oyuncunun menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, Hull City ile anlaşma yaptıklarını duyuruken son 2 sezondur Galatasaray formasını 45 maçta giyen Dervişoğlu'nun 8 kez rakip fileleri havalandırdığı e 3 de asist yaptığı biliniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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