Galatasaray'ın 2 yıl önce renklerine bağladığı genç yeteneği Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşan Dervişoğlu, takımların anlaşmasını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki yetenekli oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun transferi ile ilgili yaptığı açıklamasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile bir anlaşmaya vardıklarını, şimdi ise iki kulübün anlaşmasını beklediklerini söyledi.
SPOR
15 Ağustos 2022 - 22:24
Acun Ilıcalı Hull City için genç yetenek Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı
2 sezondur Galatasaray'da top koşturan ve futboluyla adından sürekli söz ettiren gösterdiği performansla adından söz ettiren Halil Dervişoğlu, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaştı.
SPOR
15 Ağustos 2022 - 22:24