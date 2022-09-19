YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:44

Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı'yı hastanede ziyarette bulundu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:44
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Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı


Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakasına sahip hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı 34 EJT 662 plakasına sahip motosiklete çarptı.



Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı'ya hastanede ziyaret

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosikletle seyir halindeyken Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakasına sahip hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek yaralanmıştı. Sarıyer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın kolunun kırıldığı, kızının ise hafif yaralandığı öğrenildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'yı hastanede ziyarette bulundu. Ali Koç'un yanı sıra oyuncu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Hakan Ural da hastaneye gelerek, Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
 

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Haber Editörü
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