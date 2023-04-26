Acun Ilıcalı'nın 20'lik sevgilisi Şeyma'yı aratmadı! O kareyi görenler Şeyma Subaşı sandı!







ŞEYMA SUBAŞI'NA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ







Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yaklaşık 3 yıldır birlikte olmalarına rağmen ilişkilerini genellikle özel hayatlarından uzakta tutmayı tercih ediyorlar. Magazin dünyasının dikkatini çekmelerine rağmen, çift, medyadan uzak bir ilişki sürdürmeye özen gösteriyor. Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olması sebebiyle sıkça merak konusu oluyor. Güzellik ve gençlik dolu görünümü ile dikkat çeken Altunkaya, sosyal medya hesaplarından paylaştığı festival tarzı fotoğrafları ile de geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Bu tarz paylaşımlarıyla zaman zaman Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi, ile karşılaştırılarak, "Şeyma Subaşı'nın yolunda" gibi yorumlar yapılıyor.Son dönemde hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, festival tarzıyla dikkat çekti. Özel hayatlarını genellikle kameralardan uzak yaşamaya özen gösteren çiftin ilişkisi, magazin dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı, zaman zaman Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile benzerlikler taşıdığı düşünülerek yorumlar aldı. Bazı gözlemciler, Altunkaya'nın tarzını görünce "Şeyma'nın izinde" ya da "Çok Şeyma Subaşı vibe'ı aldım" gibi yorumlarda bulundu. Ancak çift, her ne kadar dikkat çekici olsa da, ilişkilerini genellikle özel ve gizli bir şekilde sürdürmeyi tercih ederek, basının ilgisinden uzak kalmaya özen gösteriyor. Her ikisi de kendi alanlarında başarılı olan Ilıcalı ve Altunkaya, samimi ve mutlu bir ilişki yaşarken, medyadan ve sosyal medya yorumlarından mümkün olduğunca etkilenmemeye çalışıyor.