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10 Temmuz 2022 - 03:34

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!

Championship oldukça iddialı bir kadroya sahip olmak isteyen Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye transfer ettiği Ozan Tufan ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kulübün başına geçtiği zamandan şimdiki zamana kadar geçen süreci anlatan Ilıcalı, Ozan Tufan transferi konusunda çok doğru bir karar verdiğini söyledi. Hull City'e transfer olan Ozan Tufan ise ski takımı Fenerbahçe için olay sözler söyledi.

SPOR
10 Temmuz 2022 - 03:34
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!


İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'inin sahibi Acun Ilıcalı, takımına Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Son olarak Ozan Tufan ile anlaşma sağlayan Ilıcalı, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Acın Ilıcalı, takımın geleceği hakkında konuşurken Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili Fenerbahçe'ye ödediği bonservis bedelini açıklamadı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Hull City kulübünü satın almadan önce bir hayal ile yola çıktığını ve 1 yıl içinde de hayaline kavuştuğunu anlatan Acun Ilıcalı, bu yolda yürürken aklında sadece 'Başarı' olduğunu ve şu anda biz Acun Medya olarak dünya genelinde en büyük prodüksiyon şirketi kıvamına geldiklerini belirterek kendi alanı dışındaki Hull City ile de futbol dünyasına girdiğini söyledi.



Acun Ilıcalı

Tek hayalinin Türkiye'nin yurt dışında temsilcisi olmak olduğunu aktaran Acun Ilıcalı, Bu kapsamda Türk halkın sahiplenmiş olduğu bir takım olarak bu güzel şehrin güzel insanlarıyla, vatandaşları buluşturmak olduğunu söyledi. Teknik direktör Shota Arveladze'nin göreve gelmesindeki sonraki süreçten bahseden Ilıcalı, Shota'nın gözlerinde kendi hayalinde olan inancı gördüğünü, o günden sonra bu yolda birlikte yürüyebileceğini anladığını aktardı.

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!

Hull City transferine imza atan Ozan Tufan, bu anlaşma için ilk olarak acı olacağını ya teşekkürlerini iletti ve takım kadrosuna dahil olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe taraftarı sayesinde Ozan Tufan olduğundan bahseden başarılı futbolcu, taraftarların kendisine kırgın olabileceğini fakat kendisinin onlara kırgın olmadığını söyledi. Kendi kırdığın sadece başkanın kulübü olduğunun altını çizen Ozan Tufan, kulüpten bir vede telefonu bile almadığını itiraf etti.

Ozan Tufan

Acun Ilıcalı ile kısa bir görüşme yaptığını ve yapılan görüşmede ise "Hayallerimizin bir parçası olmak ister misin" sorusuna karşılık çok istediğini söyleyen Ozan Tufan, özellikle Premier Lig yolunda emin adımlarla ilerleyerek başarılı olabileceğimizi söylediğini kendi oyun tarzına ve oyun gücüne bu konuda çok güvendiğini belirtti.

Fenerbahçe döneminin kendisi için çok bir zor dönem olduğunu dile getiren Ozan Tufan hem taraftar açısından hem de kulüp açısından 7 yılı çok yoğu geçirdiğinden bahsederken şimdilerde yeni bir serüvene atılmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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