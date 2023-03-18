Acun Ilıcalı'nın torununun anneannesini gördünüz mü! Güzelliğiyle baş döndürdü: Böyle güzel ve genç anneanne mi olur!













Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, son zamanlarda sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Başbuğ, takipçilerinin beğenisini kazandı. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın annesi olan Başbuğ, bir zamanlar TV8'de çalışsa da anaokulu kurduktan sonra televizyondan uzaklaştı. Başbuğ, iş insanı Orhun Yazıcı ile evlenerek hayatına devam etti.Acun Ilıcalı, yaşadığı trafik kazasında anne ve babasını kaybetmesinin ardından depresyonla mücadele etmek zorunda kaldı. O dönem çok zor günler geçiren Ilıcalı, mucize olarak nitelendirdiği kızı Banu'ya sarılmış ve onunla güç bulmuştu. Ancak, depresyonun etkisiyle ilk eşi Seda Başbuğ'dan ayrılma kararını verdi. İşte o süreci şu sözlerle anlatmıştı: Evrende daha ağır bir hüznün olması mümkün değil. Çok ciddi bir düzeydeydi. Evladımın yaşaması dahi beni mutlu etmeye yetmemişti. Bu depresif süreç Seda ile yollarımızı ayırmamızla sonuçlandı. Hem ailemi bir kazada yitirip hem de eşimden ayrılmak beni çok sarstı.Seda Başbuğ, ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı ile 1988-1993 yılları arasında evli kaldı ve bu evlilikten bir kızı oldu. Başbuğ, son zamanlarda aktif olarak sosyal medyayı kullanan ve kızı Banu ile torunu Begüm'ün fotoğraflarını paylaşan bir kişi olarak tanınıyor. Takipçileri tarafından güzelliğiyle övgü toplayan Başbuğ, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra bir süre TV8'de çalışmaya devam etti. Ancak, bir dönem sosyal medyadan uzak kaldıktan sonra anaokulu kurdu ve TV8'den ayrıldı. Başbuğ, 2019 yılında iş insanı Orhun Yazıcı ile dünyaevine girdi.