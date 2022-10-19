Acun Ilıcalı'nın yüzen serveti! Özel sipariş yatın fiyatını duyanların ağzı açık kaldı







20 MİLYON DOLARLIK LÜKS YATI GÖRÜCÜYE ÇIKTI







Yakın zamanda İngiltere'de Hull City takımının sahibi olan Ilıcalı, kazandığı paralarla kendisine yeni bir yat aldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, iş hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Kariyerine gazeteci olarak başlayan ve İngiliz kanalı ve futbol takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, lükse olan düşkünlüğü ile de biliniyor.Lüks teknelerle ilgili program yapan bir Youtube kanalı, Acun Ilıcalı'dan hem özel izin alarak hemde kendisini konuk olarak ağırlayarak medya patronunun özel lüks yatının çekimlerini yaptı. 8 Haziran'da Tuzla tersanesinde denize indirilen lüks yat, Mengi Yay'ın Virtus 47 Hull’ serisinden oluşmuş ve tamamı çelik ve alüminyumdan oluşuyor.Mengi Yay Yachts tarafından 3 yılda yapılan "BALMY" adlı 50 metrelik motoryat, Ilıcalı'nın kızlarının baş harfleriyle oluşturuldu. Acun Ilıcalı ile ailesinin tüm ihtiyaçlarının gözetilmesi sonrası onlar için özel tasarlanan yatta bir süit ve dört ilave kabin arası 10 kişi kapasiteli. Yat ek olarak, mürettebat odaları sekize kadar mürettebat üyesini barındırabilir.Sade mobilyalar ile dekore edilen ve ayak tenisi sahası ile 10 metre uzunluğunda bir havuzu bulunan yatta ayrıca güneşlenme terası, spa havuzu, kıç şezlong alanı, engelsiz deniz manzarası için arka koltuklu oturma kısmını da barındırıyor.İşte Acun Ilıcalı’nın Türk Lirası karşılığı 366 milyon olan yatından bazı görüntüler: