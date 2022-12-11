Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı kadrosunu belirledi! Gözler Hadise'yi aradı..

31 Aralık Cumartesi akşamı TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Yeni Yılı özel programında O Ses Türkiye isimli yarışma programı yer alacak. Kamuoyunun en çok merak ettiği konu ise jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı oldu.
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, yılbaşı akşamı yayına girecek olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüriş koltuğunda oturacak olan ünlü isimleri belirledi. Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikoduları ile anılan ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'nin jüri adayları arasında yer alıp almayacağı merak konusuydu. Yapılan açıklamalara göre Hadise bu yıl o jüri koltuğunda oturmayacak.
İŞTE O SES TÜRKİYE'NİN JÜRİ ÜYELERİEkran dünyasının yıldızlarının müzikal yeteneklerini sergiledikleri yılbaşı özel dizisi O Ses Türkiye'nin jürisinde yer alacak isimler belli oldu. Kadro belirlenirken Acun Ilıcalı, Hadise'yi dahil etmedi. Onun yerine ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i tercih etti.
O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş'in yanı sıra Beyazıt Öztürk'ün Yıldız Tilbe'nin ve Seda Sayan'ın olacağı açıklandı.