MEDYA
11 Aralık 2022 - 16:20

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı kadrosunu belirledi! Gözler Hadise'yi aradı..

Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı TV8 kanalında yayınlanan ve kaçırılmaması gereken yılbaşı programları arasında yer alan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in jüri üye kadrosunu belirledi.

MEDYA
11 Aralık 2022 - 16:20
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Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı kadrosunu belirledi! Gözler Hadise'yi aradı..


31 Aralık Cumartesi akşamı TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Yeni Yılı özel programında O Ses Türkiye isimli yarışma programı yer alacak. Kamuoyunun en çok merak ettiği konu ise jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri belli oldu



TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, yılbaşı akşamı yayına girecek olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüriş koltuğunda oturacak olan ünlü isimleri belirledi. Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikoduları ile anılan ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'nin jüri adayları arasında yer alıp almayacağı merak konusuydu. Yapılan açıklamalara göre Hadise bu yıl o jüri koltuğunda oturmayacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri belli oldu

İŞTE O SES TÜRKİYE'NİN JÜRİ ÜYELERİ

Ekran dünyasının yıldızlarının müzikal yeteneklerini sergiledikleri yılbaşı özel dizisi O Ses Türkiye'nin jürisinde yer alacak isimler belli oldu. Kadro belirlenirken Acun Ilıcalı, Hadise'yi dahil etmedi. Onun yerine ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i tercih etti.

O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri belli oldu

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş'in yanı sıra Beyazıt Öztürk'ün Yıldız Tilbe'nin ve Seda Sayan'ın olacağı açıklandı.

YARIŞMACILAR HENÜZ BELLİ OLMADI

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstleneceği O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümünün fragmanının çok yakında yayınlanacağı öğrenildi. Ünlülerin hünerlerini sergiledikleri yılbaşı özel programı O Ses'in yarışmacıları, ilk fragman yayınlandıktan sonra belli olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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