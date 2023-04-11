Acun Ilıcalı o yarışmacıyı paket etti! Önce ağır sözlerle haşladı, sonra diskalifiye etti: Herkes şaştı kaldı!







O İSİM KOVULMAKTAN BETER OLDU







SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLAN İSİM

Acun Ilıcalı tarafından yönetilen Survivor yarışmasında ada hayatı büyük bölümünü kapsarken fragmanı yayınlanan 65. bölümde Ilıcalı'nın sözleri adeta kurşun gibiydi. 10 Nisan 2023 akşamında yayınlanacak bölümde Ilıcalı o ismi konseyden kovmaktan beter etti.Yayınlanan bölümün fragmanında Acun Ilıcalı, böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını ve Survivor'da bu durumun nadir olabileceğinden söz ederken hayretler içerisinde olduğunu belirtti. Ilıcalı, konseyde meşaleni almana gerek yok burayı terk et dediği yarışmacı konseyden ayrıldı. Ilıcalı kızgınlıkla diskalifiye ettiği o isme söyledikleri ağızları açık bıraktı.O anlar yaşanırken ada halkı şaşkınlıklarını gizlemeyezken seyirci fragmanı izlemesiyle araştırmalara başladı. O ismin kim olduğu merak konusu olurken arkadaşlarıyla dahi vedalaşmasına izin verilmedi. Survivor'un o yarışmacısının kim olduğu yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.