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11 Nisan 2023 - 10:00

Acun Ilıcalı o yarışmacıyı paket etti! Önce ağır sözlerle haşladı, sonra diskalifiye etti: Herkes şaştı kaldı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sular durulmazken heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ada konseyinde açtı ağzını yumdu gözünü. Adada gerilim artarken o yarışmacı resmen diskalifiye oldu.

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11 Nisan 2023 - 10:00
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Acun Ilıcalı o yarışmacıyı paket etti! Önce ağır sözlerle haşladı, sonra diskalifiye etti: Herkes şaştı kaldı!


Acun Ilıcalı tarafından yönetilen Survivor yarışmasında ada hayatı büyük bölümünü kapsarken fragmanı yayınlanan 65. bölümde Ilıcalı'nın sözleri adeta kurşun gibiydi. 10 Nisan 2023 akşamında yayınlanacak bölümde Ilıcalı o ismi konseyden kovmaktan beter etti.

O İSİM KOVULMAKTAN BETER OLDU

Yayınlanan bölümün fragmanında Acun Ilıcalı, böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını ve Survivor'da bu durumun nadir olabileceğinden söz ederken hayretler içerisinde olduğunu belirtti. Ilıcalı, konseyde meşaleni almana gerek yok burayı terk et dediği yarışmacı konseyden ayrıldı. Ilıcalı kızgınlıkla diskalifiye ettiği o isme söyledikleri ağızları açık bıraktı.



Survivor diskalifiye

SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLAN İSİM

O anlar yaşanırken ada halkı şaşkınlıklarını gizlemeyezken seyirci fragmanı izlemesiyle araştırmalara başladı. O ismin kim olduğu merak konusu olurken arkadaşlarıyla dahi vedalaşmasına izin verilmedi. Survivor'un o yarışmacısının kim olduğu yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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