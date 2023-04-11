Acun Ilıcalı tarafından yönetilen Survivor yarışmasında ada hayatı büyük bölümünü kapsarken fragmanı yayınlanan 65. bölümde Ilıcalı'nın sözleri adeta kurşun gibiydi. 10 Nisan 2023 akşamında yayınlanacak bölümde Ilıcalı o ismi konseyden kovmaktan beter etti.
TV Programları
11 Nisan 2023 - 10:00
Acun Ilıcalı o yarışmacıyı paket etti! Önce ağır sözlerle haşladı, sonra diskalifiye etti: Herkes şaştı kaldı!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sular durulmazken heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ada konseyinde açtı ağzını yumdu gözünü. Adada gerilim artarken o yarışmacı resmen diskalifiye oldu.
TV Programları
11 Nisan 2023 - 10:00