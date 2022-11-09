MEDYA
09 Kasım 2022 - 15:48

Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!

Survivor 2023 için geri sayım başladı. İzlenme rekorları kıran yarışma programı hakkında Acun Ilıcalı yeni açıklamalarda bulundu. Survivor 2023 kadrosunda kimler var merak edenler için son gelişmeler haberimizde.

MEDYA
09 Kasım 2022 - 15:48
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Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!


Ekranların izlenme rekoru kıran yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Survivor 2023’ün kadrosunda kimler olacağı merak edilirken yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yeni bir açıklama yaptı. Survivor’da konsept değişikliğine gidilirken aynı zamanda eski simaları da yeniden ekranlarda görmek mümkün olacak.

“ Pascal Nouma dönemini özledim “

Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 hakkında konuştu. Survivor’da bu yıl diğer yıllardan farklı olarak aklın ön planda olduğu bir döneme geçeceklerini söyleyerek, Özge Ulusoy ve Pascal Nouma dönemini özlediğini belirtti. Survivor’ın eski tadını vermek istediğini, hem akıl hem de beceri oyunları olan bir Survivor için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Survivor 2023 kadrosu belli mi, kadroda kimler var?



Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın açıklaması sonrasında daha önce konuşulan Fenomenler – All Star kadrosunun bu dönem yarışabileceği ihtimalleri çoğaldı. Survivor 2023 kadrosu resmi olarak açıklanmasa da internet aleminde yarışacak isimler bir bir belli olmaya başladı.

İddialara göre, Survivor 2023 All Star – Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Semih Öztürk, Steven Salam, Hikmet Tuğsuz, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın’ın yer alacağı söyleniyor. Fenomenler kadrosunda ise Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, Tiktok fenomeni Merve Yalçın, Tiktok fenomeni Özgür Cellat ve müzisyen Yaren Alaca’nın yer alacağı iddia ediliyor. Acun Medya tarafından ise henüz kadroya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor için yeni sezonda değişik bir konsept yapılması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına göre artık Survivor’da sadece performans değil pratik zeka da işe yarayacak. Ilıcalı, bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak akıl oyunlarının Survivor’a ekleneceğini söyledi.

Survivor 2023 sezonunun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak her yıl Masterchef’in yılbaşı sonrası final yapmasının hemen ardından Survivor başlıyor. Bu nedenle Survivor 2023’ün bu yıl Ocak ayının ortalarında ya da en geç şubat ayının başında ekranlarda olması bekleniyor.

Survivor 2023’ün kadrosuna ilişkin detaylar paylaşıldığında Haberport.com’da tüm gelişmeleri paylaşacağız.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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