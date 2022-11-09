Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!

Ekranların izlenme rekoru kıran yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Survivor 2023’ün kadrosunda kimler olacağı merak edilirken yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yeni bir açıklama yaptı. Survivor’da konsept değişikliğine gidilirken aynı zamanda eski simaları da yeniden ekranlarda görmek mümkün olacak.
“ Pascal Nouma dönemini özledim “Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 hakkında konuştu. Survivor’da bu yıl diğer yıllardan farklı olarak aklın ön planda olduğu bir döneme geçeceklerini söyleyerek, Özge Ulusoy ve Pascal Nouma dönemini özlediğini belirtti. Survivor’ın eski tadını vermek istediğini, hem akıl hem de beceri oyunları olan bir Survivor için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.
Survivor 2023 kadrosu belli mi, kadroda kimler var?
Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın açıklaması sonrasında daha önce konuşulan Fenomenler – All Star kadrosunun bu dönem yarışabileceği ihtimalleri çoğaldı. Survivor 2023 kadrosu resmi olarak açıklanmasa da internet aleminde yarışacak isimler bir bir belli olmaya başladı. İddialara göre, Survivor 2023 All Star – Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Semih Öztürk, Steven Salam, Hikmet Tuğsuz, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın’ın yer alacağı söyleniyor. Fenomenler kadrosunda ise Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, Tiktok fenomeni Merve Yalçın, Tiktok fenomeni Özgür Cellat ve müzisyen Yaren Alaca’nın yer alacağı iddia ediliyor. Acun Medya tarafından ise henüz kadroya ilişkin bir açıklama yapılmadı.