Acun Ilıcalı sevgilisini kırmadı! Çağla Altunkaya, 480 bin liralık ayakkabı siparişi verdi







DÜNYA GENELİNDE YALNIZCA 8 BİN 500 ADET ÜRETİLDİ







Dünyanın en ünlü sınırlı sayıdaki markalarını alışveriş tutkunları ile buluşturan İkonik mağazası Akmerkez'de açıldı. Mağazanın göze çarpan ürünü, Dior ve Nike iş birliği olan "Dior x Air Jordan 1" ayakkabısıydı.Dior Men'in kreatif direktörü Kim Jones imzalı, dünya çapında sadece 8.500 çift ayakkabı üretildi. İkonik mağazada 240 bin liradan satışa sunulan spor ayakkabı Türkiye'deki ilk sahibi olan Çağla Altunkaya'ya gitti.Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya, muhteşem dizaynıyla dikkat çeken spor ayakkabıdan iki çift aldı.