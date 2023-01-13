MAGAZİN
13 Ocak 2023 - 01:35

Acun Ilıcalı sevgilisini kırmadı! Çağla Altunkaya, 480 bin liralık ayakkabı siparişi verdi

Akmerkez'de yeni açılışı yapılan Iconic Store'un öne çıkan ürünü “Air Dior” ayakkabı oldu. Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Çağla Altunkaya, 240 bin liraya satılan iki çift ayakkabı sipariş etti.

MAGAZİN
13 Ocak 2023 - 01:35
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Acun Ilıcalı sevgilisini kırmadı! Çağla Altunkaya, 480 bin liralık ayakkabı siparişi verdi


Dünyanın en ünlü sınırlı sayıdaki markalarını alışveriş tutkunları ile buluşturan İkonik mağazası Akmerkez'de açıldı. Mağazanın göze çarpan ürünü, Dior ve Nike iş birliği olan "Dior x Air Jordan 1" ayakkabısıydı.

Çağla Altunkaya, 480 bin liralık ayakkabı

DÜNYA GENELİNDE YALNIZCA 8 BİN 500 ADET ÜRETİLDİ



Dior Men'in kreatif direktörü Kim Jones imzalı, dünya çapında sadece 8.500 çift ayakkabı üretildi. İkonik mağazada 240 bin liradan satışa sunulan spor ayakkabı Türkiye'deki ilk sahibi olan Çağla Altunkaya'ya gitti. 

Çağla Altunkaya, 480 bin liralık ayakkabı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya, muhteşem dizaynıyla dikkat çeken spor ayakkabıdan iki çift aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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