Dün akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Törenine ödülünü almak için katılan televizyoncu Acun Ilıcalı törene kalmasına rağmen basın mensuplarını geri çevirmeyip sorularını yanıtladı. Sevgilisi Çağla Altunkaya ile törene katılan Ilıcalı çekingen sevgilisinin görüntü alındığı sırada uzaklaşmasına izin vermedi.
MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 17:16
Acun Ilıcalı utangaç sevgilisi Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor
Ödül töreni öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı sevgilisini yanından ayırmıyor..
MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 17:16
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir