Acun Ilıcalı utangaç sevgilisi Çağla Altunkaya’yı yanından ayırmıyor







Ödül törenlerinin yapılmasından mutluyum







Dün akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Törenine ödülünü almak için katılan televizyoncu Acun Ilıcalı törene kalmasına rağmen basın mensuplarını geri çevirmeyip sorularını yanıtladı. Sevgilisi Çağla Altunkaya ile törene katılan Ilıcalı çekingen sevgilisinin görüntü alındığı sırada uzaklaşmasına izin vermedi.Törene geç kalan Ilıcalı ‘ Yine geç kaldım, Antalya’dan geldim buralarda hava soğuk’ diyerek geç kalmasını açıklayan Ilıcalı ‘Ödül aldığım içinde ayrıca mutluyum’ dedi. Siyah mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Çağla Altunkaya sevgilisi Acun Ilıca röportaj verirken çekingen anlar yaşadı. Basın mensupları görüntü aldığı sırada utanıp gerileyen Çağla Altunkaya’yı sevgilisi Ilıcalı sakince tekrar yanına çekti. Tarzıyla dikkat çeken Altunkaya utangaç halleri ve tarzıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.