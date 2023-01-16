Acun Ilıcalı ve Nagihan Karadere arasında kılıçlar çekildi! Acun açtı ağzını yumdu gözünü: Ünlü atlet neye uğradığını şaşırdı!







ACUN ILICALI "SURVİVOR SAHTE BİR ORTAM" DİYEN NAGİHAN KARADERE'Yİ YERİN DİBİNE SOKTU!







ACUN ILICALI'DAN NAGİHAN'A CEVAP!

'SURVİVOR'A GİTMEYİN' DEMİŞTİ

TURABİ'YE DESTEK ÇIKTI

Nagihan Karadere, Survivor'da bomba açıklamalar yaptı. Yarışma ortamının sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğini belirten Acun Ilıcalı'dan Survivor Nagihan'a bir yanıt geldi. Ilıcalı, Survivor Panorama 2023'ün ilk gösterimi öncesi katıldı. İşte açıklamalar.Survivor 2023 heyecanı dün akşam başladı. Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'ya yeni sezon öncesi katılan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, programda önceki sezonlarda yarışan Nagihan Karadere'nin açıklamalarına da değindi. İşte açıklamalar…Acun Ilıcalı Survivor 2023 öncesi Survivor Panorama'ya katılarak açıklamalarda bulundu. Nagihan Karadere'nin açıklamalarına yanıt vermesinin yanı sıra yeni sezon hakkında bilgiler verdi. Nagihan’ın sarf etmiş olduğu hiçbir şeyi asla kabul etmediğini söyleyen Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere için şu sözleri söyledi. 'Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim.' Bu açıklamadan sonra Nagihan Karadere bir tweet paylaşımı yaparak Acun Ilıcalı’ya ulaşamadığını, ve telefonunun sürekli olarak meşgul çaldığını söyledi. Ilıcalı ve Karadere'nin açıklamaları sonrası ikili gündem oldu."Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm." Demişti. Geçen sene Survivor 2022 AllStar'da yarışan Nagihan, Nisa'nın unvanını kabullenemeyerek hem yarışmacılara hem de Survivor'a adeta ateş püskürdü. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katılan Karadere, yarışma sırasında mobbinge uğradığını iddia etti.Turabi Çamkıran, Survivor Şampiyonası'nı elinde tutan yarışmacılardan biridir. Bir dönem Survivor'a yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Turabi’ye Nagihan Karadere'den de destek geldi. Turabi ' Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." şeklinde bir açıklama yapmıştı. Nagihan da bu açıklamaya '' Aynen canım benim'' yazarak Turabi'ye destek olmuştu.