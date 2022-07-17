MAGAZİN
17 Temmuz 2022 - 23:54

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? Acun ve Şeyma'nın Bodrum'da kameralara yansıyan tartışma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Bodrum'da tatiline devam eden Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir mekanda tartışırken görüntüleri objektiflere yansıdı. Peki Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
17 Temmuz 2022 - 23:54
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? Acun ve Şeyma'nın Bodrum'da kameralara yansıyan tartışma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!


Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın nafaka ve velayet davası yüzünden tartıştıkları iddia edildi. Tartışma ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı tartışması

Kameralara yansıyan ve orada olan insanların iddialarına göre Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da bir mekanda tartışmaya başladılar. İkilinin nafaka ve velayet yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Acun Ilıcalı mekandan ayrıldı



Tartışma görüntülerinin sonrasında Acun Ilıcalı'nın mekandan ayrıldığı da iddia edildi. Şeyma Subaşı geçtiğimiz sene kızı ile fotoğrafını paylaşıp altına Melisa'nın Miami'de doğduğunu, neden annesi ile birlikte Miami'de yaşamaması gerektiğini ve her çocuğun yerinin annesinin yanı olduğu notunu düşmüştü. Subaşı, bu kararı tek başına veremediği için de şikayet etmişti.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Neden Kavga Etti

Açıklamalarına devam etti

Geçtiğimiz sene bir fotoğraf altına bu açıklamaları yazan Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında velayet ile ilgili sorunlar olduğu düşünülmüştü. Şeyma Subaşı ise kendisi neredeyse kızının da yanında olması gerektiğini, kızını Miami'de bir okula da gönderebileceğini, kızını mutlu ve pozitif olarak büyütebileceğini, bir aile kurmayı tercih ederse de kızının kendi yanında olması gerektiğini savunmuştu. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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