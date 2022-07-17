Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? Acun ve Şeyma'nın Bodrum'da kameralara yansıyan tartışma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın nafaka ve velayet davası yüzünden tartıştıkları iddia edildi. Tartışma ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı tartışmasıKameralara yansıyan ve orada olan insanların iddialarına göre Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da bir mekanda tartışmaya başladılar. İkilinin nafaka ve velayet yüzünden tartıştıkları iddia edildi.
Acun Ilıcalı mekandan ayrıldı
Tartışma görüntülerinin sonrasında Acun Ilıcalı'nın mekandan ayrıldığı da iddia edildi. Şeyma Subaşı geçtiğimiz sene kızı ile fotoğrafını paylaşıp altına Melisa'nın Miami'de doğduğunu, neden annesi ile birlikte Miami'de yaşamaması gerektiğini ve her çocuğun yerinin annesinin yanı olduğu notunu düşmüştü. Subaşı, bu kararı tek başına veremediği için de şikayet etmişti.