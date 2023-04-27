Acun Ilıcalı yeni kadroyu kurdu! O Ses Rap'in jüri kadrosu değişti: Bakın kimler yer alacak!







5 KİŞİLİK JÜRİ HEYETİ







Türkiye'nin ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın projesi olan "O Ses Rap" yarışması, Exxen platformunda yeni sezonuyla heyecanla beklenen izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Programın jüri üyeleri ise geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'den transfer olan Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo'dan oluşacak.Bu yıl ise bir ilk olarak, jüride 5 kişi yer alacak ve Murda ile Mero birlikte jüri olacaklar. Yarışmanın çekimleri 25 Nisan tarihinde başlayacak ve rap müziğin yetenekli gençleri, jüri üyeleri önünde performanslarını sergileme fırsatı bulacaklar. O Ses Rap'in yeni sezonu için heyecanlı hazırlıklar devam ederken, jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında büyük bir beklenti ve heyecanın olduğu belirtiliyor. Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo'nun yarışmacıları değerlendireceği ve rap müzik alanındaki yeteneklere yönelik gerçek zamanlı yorumlar yapacağı yeni sezon, rap müziğin tutkunları ve müzikseverler tarafından merakla bekleniyor.