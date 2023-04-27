MEDYA
27 Nisan 2023 - 12:00

Acun Ilıcalı yeni kadroyu kurdu! O Ses Rap'in jüri kadrosu değişti: Bakın kimler yer alacak!

Ünlü şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin eski jüri üyelerinden Hadise, yeni sezonda O Ses Rap'e transfer oldu. Yeni sezonun çekimleri ise heyecanla beklenen detaylarla başlıyor. O Ses Rap jürisi de belli oldu ve açıklanan detaylar, müzikseverler tarafından merakla takip ediliyor. Hadise'nin O Ses Rap'e katılmasıyla birlikte, yarışmanın dinamik ve enerjik havasının artması bekleniyor. İşte detaylar...

MEDYA
27 Nisan 2023 - 12:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Acun Ilıcalı yeni kadroyu kurdu! O Ses Rap'in jüri kadrosu değişti: Bakın kimler yer alacak!


Türkiye'nin ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın projesi olan "O Ses Rap" yarışması, Exxen platformunda yeni sezonuyla heyecanla beklenen izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Programın jüri üyeleri ise geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'den transfer olan Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo'dan oluşacak.

5 KİŞİLİK JÜRİ HEYETİ

o ses rap



Bu yıl ise bir ilk olarak, jüride 5 kişi yer alacak ve Murda ile Mero birlikte jüri olacaklar. Yarışmanın çekimleri 25 Nisan tarihinde başlayacak ve rap müziğin yetenekli gençleri, jüri üyeleri önünde performanslarını sergileme fırsatı bulacaklar.

O Ses Rap'in yeni sezonu için heyecanlı hazırlıklar devam ederken, jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında büyük bir beklenti ve heyecanın olduğu belirtiliyor. Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo'nun yarışmacıları değerlendireceği ve rap müzik alanındaki yeteneklere yönelik gerçek zamanlı yorumlar yapacağı yeni sezon, rap müziğin tutkunları ve müzikseverler tarafından merakla bekleniyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ