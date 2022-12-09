Acun Ilıcalı 'Yok artık' dedirtti! Hull City'e kardeş takım mı geliyor? Bir kulüp daha satın alacağını kendisi açıkladı..







GENÇ YETENEKLER İÇİN YENİ TAKIM











BİR KULÜP DAHA SATIN ALINACAK

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın, yeni bir takım almaya hazırlandığı öğrenildi. Amacının genç oyuncuları yetiştirmek olduğu belirtilen Ilıcalı'nın bir kulüp daha satın alacağı açıklandı. İngiltere'nin şampiyon takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Daily Hull'a dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir takım daha satın almak istediğini anlatan Ilıcalı, gençlere yardımcı olan bir takım dışında genç oyuncuları da bu ligde kadroya katmak istediklerini söyledi.İngiltere Championship'te yer alan Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, futbola yeni bir yatırım planlıyor. Ilıcalı, Hull City projesini desteklemek için yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlığında.. Hull City; geçmişte Jarrod Bowen, Keen Lewis Potter ve Jacob Graves gibi genç oyuncuları kadrosuna katmıştır. Bununla birlikte, yoğun bir yaz transfer pazarında, kadroya 16 oyuncu katıldığında, hiçbirinin üst düzey takıma yükselme şansı yoktu. Bu konu Acun Ilıcalı'nın gündeminde de önemli yer tuttu. Hull Live, Acun Ilıcalı'nın buluşmasının detaylarını hayranlarıyla paylaştı. Acun Ilıcalı, teknik direktör Liam Rosenior'un genç oyuncuyla ilgili durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, A Takımı'na daha fazla gencin katılmasını istiyor ve bunun için bir plan yapıyor. Ilıcalı yeni kulüp projesini hayranlarıyla paylaştı.Acun Ilıcalı, rekabetin yoğun olduğu bir ligde bir kulüp daha satın almak istiyor. Genç oyuncu, Hull City'nin üst düzey takımına terfi etmeden önce üst düzey futbola uyum sağlamayı planlıyor. Konuyla ilgili Daily Hull'a konuşan Ilıcalı, şunları söyledi: "Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir kadro ve birkaç genç oyuncuyu da bu ligde kadroya katmayı umut ediyoruz. Bu da başka bir hayalim ve onu gerçekleştirmeye çalışıyorum, umarım başarabilirim. "