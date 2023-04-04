Acun Medya'da yüksek maaşla çalışmayı kim istemez! Başvuru şartları duyuruldu: Yepyeni personeller alınacak!

Acun Medya, son dakika açıklaması ile işçi ve personel alımına başlayacağını duyurdu. Şirket, çeşitli projelerinde görev alacak personeller aramaktadır. Acun Medya'nın son dakika açıklamasına göre, şirket çeşitli projelerinde görev alacak işçi ve personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında farklı pozisyonlarda çalışacak personeller aranmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekmektedir: İlgili pozisyona uygun eğitim ve tecrübeye sahip olmak
İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın olmak Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek Proaktif, çözüm odaklı ve hızlı düşünebilmek MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Gerektiğinde seyahat etmeye hazır olmak Adayların başvurularını Acun Medya resmi web sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurular, ilgili pozisyonlar için belirlenen tarihler arasında kabul edilecektir. Adayların başvuruları değerlendirilerek, uygun görülen adaylar ile görüşmeler yapılacaktır.
İŞTE ACUN MEDYANIN İLANLARI!
ROMENCE TERCÜMAN ALIMIAcun Medya, Romence tercüman takım arkadaşı alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir: Romenceyi anadil seviyesinde yazılı ve sözlü olarak kullanabilmek, İngilizce bilmek tercih sebebidir, Tercümanlık tecrübesine sahip olmak tercih sebebidir, İstanbul'da ikamet edebilecek konumda bulunmak, Seyahat engeli bulunmamak. Bu niteliklerin tamamına sahip adayların başvurularını bekliyoruz.
BAKIM ONARIM PERSONELİ ALIMIAcun Medya şirketi, bakım ve onarım personeli arıyor. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: Meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olmak tercih sebebidir. Seyahat engeli olmamak. En az 3 yıl bakım ve onarım alanında deneyimli olmak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Başlangıç seviyesinde bilgisayar ve MS Office programlarını kullanabilmek. Metal ve ahşap işlerinde kullanılan tüm elektrikli el aletlerinin, jeneratör, kompresör gibi ekipmanların tamir ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak.
TEKNİK BAKIM SORUMLUSU ALIMIAcun Medya, teknik bakım sorumlusu arıyor. İş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: Seyahat engeli olmamak Teknik bakım ve elektrik sistemleri alanında en az 1 yıl tecrübesi bulunmak İlgili bölümlerden mezun olmak tercih sebebi İngilizce dil bilgisine sahip olmak tercih sebebi
DEPO GÖREVLİSİ ALIMIAcun Medya, depo görevlisi pozisyonu için iş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerektiğini belirtmektedir:
Depo ve stok yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak, Depo giriş-çıkış işlemlerinin program üzerinden takibi ve kaydı konusunda yetkin olmak, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek esneklikte olmak, Dikkatli, titiz ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, planlama, analiz ve raporlama gibi konularda yeterlilik göstermek, Takım çalışmasına uygunluk gösteren bir yapıda olmak ve seyahat engeli bulunmamaktır.