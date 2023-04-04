YAŞAM
04 Nisan 2023 - 00:30

Acun Medya'da yüksek maaşla çalışmayı kim istemez! Başvuru şartları duyuruldu: Yepyeni personeller alınacak!

Acun Medya, son dakika açıklaması ile işçi ve personel alımına başlayacağını duyurdu. Şirket, çeşitli projelerinde görev alacak personeller aramaktadır. Acun Medya'nın personel alımları hakkındaki detaylar haberimizde...

YAŞAM
04 Nisan 2023 - 00:30
4 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Acun Medya'da yüksek maaşla çalışmayı kim istemez! Başvuru şartları duyuruldu: Yepyeni personeller alınacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Acun Medya, son dakika açıklaması ile işçi ve personel alımına başlayacağını duyurdu. Şirket, çeşitli projelerinde görev alacak personeller aramaktadır. Acun Medya'nın son dakika açıklamasına göre, şirket çeşitli projelerinde görev alacak işçi ve personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında farklı pozisyonlarda çalışacak personeller aranmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekmektedir:

İlgili pozisyona uygun eğitim ve tecrübeye sahip olmak



İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın olmak

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

Proaktif, çözüm odaklı ve hızlı düşünebilmek

MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

Gerektiğinde seyahat etmeye hazır olmak

Adayların başvurularını Acun Medya resmi web sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurular, ilgili pozisyonlar için belirlenen tarihler arasında kabul edilecektir. Adayların başvuruları değerlendirilerek, uygun görülen adaylar ile görüşmeler yapılacaktır.

İŞTE ACUN MEDYANIN İLANLARI!

acun

ROMENCE TERCÜMAN ALIMI

Acun Medya, Romence tercüman takım arkadaşı alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Romenceyi anadil seviyesinde yazılı ve sözlü olarak kullanabilmek,

İngilizce bilmek tercih sebebidir,

Tercümanlık tecrübesine sahip olmak tercih sebebidir,

İstanbul'da ikamet edebilecek konumda bulunmak,

Seyahat engeli bulunmamak.

Bu niteliklerin tamamına sahip adayların başvurularını bekliyoruz. 

BAKIM ONARIM PERSONELİ ALIMI

Acun Medya şirketi, bakım ve onarım personeli arıyor. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olmak tercih sebebidir.

Seyahat engeli olmamak.

En az 3 yıl bakım ve onarım alanında deneyimli olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Başlangıç seviyesinde bilgisayar ve MS Office programlarını kullanabilmek.

Metal ve ahşap işlerinde kullanılan tüm elektrikli el aletlerinin, jeneratör, kompresör gibi ekipmanların tamir ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak.

TEKNİK BAKIM SORUMLUSU ALIMI

Acun Medya, teknik bakım sorumlusu arıyor. İş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Seyahat engeli olmamak

Teknik bakım ve elektrik sistemleri alanında en az 1 yıl tecrübesi bulunmak

İlgili bölümlerden mezun olmak tercih sebebi

İngilizce dil bilgisine sahip olmak tercih sebebi

DEPO GÖREVLİSİ ALIMI

Acun Medya, depo görevlisi pozisyonu için iş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerektiğini belirtmektedir:

Depo ve stok yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak,

Depo giriş-çıkış işlemlerinin program üzerinden takibi ve kaydı konusunda yetkin olmak,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek esneklikte olmak,

Dikkatli, titiz ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, planlama, analiz ve raporlama gibi konularda yeterlilik göstermek,

Takım çalışmasına uygunluk gösteren bir yapıda olmak ve seyahat engeli bulunmamaktır.

TECRÜBELİ DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Şirketimiz hayati önem taşıyan depo yönetimi ve stok takibi işlerinde deneyimli ve yetkin bir depo görevlisi arayışındadır. Bu sebeple, iş tanımımız şu şekildedir:

Depo giriş ve çıkışlarını yönetmek,

Stok takibini sağlamak,

MS Office programlarını iyi derecede kullanmak,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,

Titiz ve dikkatli çalışmak,

Planlama, analiz ve raporlama yapabilme becerilerine sahip olmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Seyahat engeli bulunmamak.

Eğer yukarıdaki özelliklere sahipseniz, başvurularınızı bekliyoruz. Şirketimizin başarısına katkıda bulunmak ve bu hayati işlerde çalışarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız, sizden gelecek başvuruları heyecanla bekliyoruz.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANI ARANIYOR: TECRÜBELİ ADAYLAR DİKKAT!

Yönetici asistanlığı, birçok şirketin vazgeçilmez bir parçasıdır. Şirketimizde üst düzey yöneticilere destek verecek, deneyimli ve uyumlu bir yönetici asistanı arayışımız var.

İş Tanımı:

Yönetici asistanlığı konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,

Ekip çalışmasına uyumlu olmak,

İyi iletişim becerilerine sahip olmak,

MS Office programlarını iyi derecede kullanmak,

İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak.

Firma, personel alımları için kolay ve hızlı bir başvuru yöntemi sunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar için detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.

Başvuru yapmak için öncelikle ilgili firmanın belirlediği yöntem kullanılmalıdır. Adaylar, başvuru linkini kopyalayarak yeni bir sekmede açmalıdır. Açılan sayfada, adaylar özgeçmişlerini oluşturarak başvurularını internet üzerinden kolayca tamamlayabilirler. Daha fazla detay için tıklayınız.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ