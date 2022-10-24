MEDYA
24 Ekim 2022 - 03:42

Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?

Masterchef yarışmasının sevilen isimlerinden olan Büşra Zambak'ın yarışmadan ayrılacağı iddia edildi. Acun Medya ekibi yarışmacıya acı haberi verdi.

MEDYA
24 Ekim 2022 - 03:42
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Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?


Masterchef 2022 yeni sezona tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden yetenekli yarışmacılar seflere tabaklarini begendirebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Büşra ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Büşra'nın yarışmadan ayrılabileceği konuşuluyor.

Masterchef Büşra yarışmadan ayrılıyor mu?

Masterchef'in geride kalan haftasında Büşra mavi takımın kaptanı oldu. Başarısıyla adından söz ettiren ve yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Büşra, aynı zamanda Sabancı Holding bünyesinde Güler Sabancı ile birlikte çalışıyor. Finale en yakın isimlerden olan Büşra'nın yarışmayı yarıda bırakacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.



Son olarak takım arkadaşı Burak Kaya ile tartışma yaşayan ve fevri hareketi nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Masterchef Büşra'nın yarışmadan diskalifiye edildiği de konuşulanlar arasında. Peki Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı, diskalifiye mi oldu, neden ayrılıyor? İşte tüm soruların cevapları...

Magazin sayfalarında yer alan iddialara göre, Masterchef Büşra'nın bir yakınının kansere yakalandığı ve kötü haber karşısında yıkıldığı belirtiliyor. İddialara göre acı haberi Büşra'ya Acun Medya ekibi vermiş. Yaşadığı acıyla yıkılan Büşra'ya yarışmacı arkadaşları destek olurken Acun Ilıcalı'nın da büyük bir jest yaparak özel jeti ile Büşra'yı yakınının yanına gönderdiği söyleniyor. 

Masterchef büşra

Sosyal medyada ve birçok magazin sitesinde Büşra'nın yarışmadan çekileceği konuşuluyor ancak Acun Medya tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Masterchef Büşra Zambak kimdir?

Masterchef yarışmasına İstanbul'daki katılan Büşra Zambak 25 yaşındadır. 9 yıldır profesyonel olarak aşçılık yapmakta ve Güler Sabancı gibi önemli kişilerin yemeklerinden sorumlu kişidir. Aslen Denizlili olan Büşra Zambak, küçük yaşlardan beri mutfağa ilgi duyuyor ve yaşamı boyunca da kendini bu yönde geliştirmeyi hedefliyor. Masterchef 2022 ile ekran karşısında mutfaktaki hünerlerini sergileyen Büşra Zambak, finalist adayları arasında gösteriliyor.

Ana kadroya 7. olarak dahil olan Masterchef Büşra, birçok kez arkadaşları tarafından eleme potasına gonderilse de her seferinde birinci tabağı çıkararak elenmekten kurtuldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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