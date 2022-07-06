Acun yeni spor kanalı mı kuruyor? Tüm yorumcuları topladı!













Acun yeni spor kanalı mı kuruyor?

Ilıcalı'dan spor kanalı bombası..

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Acun Medya'nın ve TV 8 kanalının patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi olan Hull City'i satın almış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı programlar ile de herkesin en çok konuştuğu isim haline gelen Acun Ilıcalı, büyük iş adamlarının arasında üst sıralarda yerini alırken, yeni bir projesinin daha olduğu öğrenildi. Spor ağırlıklı olarak projelerine devam eden Ilıcalı'nın bu hamlesi ise spor severleri heyecanlandırdı. İşte, Acun Ilıcalı'nın yeni projesi..Geçtiğimiz günlerde spor malzemeleri üretimi yapan dünyaca ünlü ı Kappa markasının Türkiye haklarını satın aldığını duyuran Acun Ilıcalı, şimdi de yepyeni bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. takipçilerini şaşırtacağa benziyor. Ilıcalı kendisine ait olan TV8,5 kanalını spor kanalı yapmaya hazırlanıyor. Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, TV8 kanalı sonrası TV8,5 kanalını kurmuş ve medya sektöründe büyümüştü. Şimdi de TV8,5'u bir spor kanalına çevirmeyi hedefleyen Ilıcalı, ünlü spor yorumcularını da bünyesine katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Başarılı medya patronunun listesinde olan isimlerinde çok konuşulacak türden olduğu söylenirken kanalında spor yorumculuğu yapmasını istediği birbirinden ünlü isimler için el sıkışmak için gün saydığı belirtiliyor.Edinilen bilgilere göre, TV8,5 kanalında Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a, Fırat Aydınus'tan Murat Kosova'ya, Şansal Büyüka'dan herkesin merak içinde beklediği sürpriz bir sime kadar anlaşmaya neredeyse varıldı. Konuyla ilgili katıldığı bir programda açıklama yapan Acun Ilıcalı, çok sevdiği yorumcuların hepsinin farklı kanallarda ve aynı saatlerde çıktığını, fakat kendisinin hepsini tek bir kanala toplamak istediği için yeni bir proje yaratacağını söyledi. Ünlü isim açıklamasının devamında çok iddialı bir spor kanalı kuracaklarını daha doğrusu içerisinde sporun ağırlıklı olduğu bir kanalı hayata geçireceklerini belirterek kanalın gündüz kuşağında yine eğlence programlarının devam edeceğini fakat akşam saatlerinde lig maçları oynandığı sürece spor programlarının yer alacağını aktardı.