MEDYA
31 Ağustos 2022 - 23:29

Ada Masalı'nın aşıkları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan hayranlarına büyük müjde! İkili tekrardan kamera karşısında !

Ada Masalı dizisinde rol arkadaşı olan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un rolleri kısa bir süre içerisinde dizideki hayali aşktan gerçek aşka dönüşmüş, ikili dizinin izleyicileri tarafından oldukça yakıştırılmıştı. Yakın zamanda ise Alp Navruz’un anlaşmaya vardığı Cennet’in Çocukları adlı dizideki partnerlik için gerçek aşkı bulduğu iş arkadaşı Ayça Ayşin Turan’a partnerlik teklif edildi. İşte Ada Masalı’nın aşıkları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan sevenlerine büyük müjde… İşte Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ikilisininin hayranlarına büyük müjdesi...

MEDYA
31 Ağustos 2022 - 23:29
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Ada Masalı’nın aşıkları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan hayranlarına büyük müjde! İkili tekrardan kamera karşısında !


Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Ada Masalı adlı dizinin yıldız oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un dizideki aşkları gerçek hayata taşınmıştı.

Beraberlikleriyle gözleri kamaştıran ikiliden Alp Navruz, sevgilisiyle beraber rol arkadaşlığı yaptığı dizinin ekranlara veda etmesiyle beraber yeni bir proje için anlaşma imzaladı.



Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenilen Cennet’in Çocukları adlı diziyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Alp Navruz, yanına kadın başrol olarak Ayça Ayşin Turan’ı düşündüğü öğrenildi.

Aşıkların birbirine oldukça yakıştığı ve ikilinin tekrardan kamera karşısına geçmeleri yapımcılar tarafından istendi.

ada masalı

 Pek Olumlu Bakmamıştı Ama…

Ayça Ayşin Turan dizinin yapımcıları tarafından yapılan teklife pek olumlu bakmadı. Sevgilisiyle aynı projede yer almayı istemeyen ünlü yıldız, atacağı bu adımının kariyerindeki basamaklarında onu etkileyeceğini düşündü.

Ancak Gold Film’in güzel oyuncu Turan’a her bölüm başına Alp Navruz için geçerli olan 150 bin TL’lik teklifin kendisi için de geçerli olduğunu öğrenen Turan bu teklife sıcak baktı.

ada masalı

Başrol oyuncularına yönelik eşit ücret politikası yapan Gold Film’in bu tavrı, Ayça Ayşin Turan’ın oldukça hoşuna gitti.

Bununla beraber güzel oyuncu sevgilisiyle aynı karede yer almak için kendisine sunulan teklifi değerlendirmek için yapım şirketinden biraz zaman istedi.

Ayça Ayşin Turan, kendisine yapılan bu teklifi kabul ederse taze aşıkları sevenleri yeniden ekranlarda yan yana görebilecek.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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