Ada Masalı’nın aşıkları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan hayranlarına büyük müjde! İkili tekrardan kamera karşısında !













Pek Olumlu Bakmamıştı Ama…

Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Ada Masalı adlı dizinin yıldız oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un dizideki aşkları gerçek hayata taşınmıştı. Beraberlikleriyle gözleri kamaştıran ikiliden Alp Navruz, sevgilisiyle beraber rol arkadaşlığı yaptığı dizinin ekranlara veda etmesiyle beraber yeni bir proje için anlaşma imzaladı.Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenilen Cennet’in Çocukları adlı diziyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Alp Navruz, yanına kadın başrol olarak Ayça Ayşin Turan’ı düşündüğü öğrenildi. Aşıkların birbirine oldukça yakıştığı ve ikilinin tekrardan kamera karşısına geçmeleri yapımcılar tarafından istendi.Ayça Ayşin Turan dizinin yapımcıları tarafından yapılan teklife pek olumlu bakmadı. Sevgilisiyle aynı projede yer almayı istemeyen ünlü yıldız, atacağı bu adımının kariyerindeki basamaklarında onu etkileyeceğini düşündü. Ancak Gold Film’in güzel oyuncu Turan’a her bölüm başına Alp Navruz için geçerli olan 150 bin TL’lik teklifin kendisi için de geçerli olduğunu öğrenen Turan bu teklife sıcak baktı.Başrol oyuncularına yönelik eşit ücret politikası yapan Gold Film’in bu tavrı, Ayça Ayşin Turan’ın oldukça hoşuna gitti. Bununla beraber güzel oyuncu sevgilisiyle aynı karede yer almak için kendisine sunulan teklifi değerlendirmek için yapım şirketinden biraz zaman istedi. Ayça Ayşin Turan, kendisine yapılan bu teklifi kabul ederse taze aşıkları sevenleri yeniden ekranlarda yan yana görebilecek.