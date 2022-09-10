SİYASET
10 Eylül 2022 - 17:10

Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde kullandığı ifadeleri eleştirerek, “Türk milleti memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kuramayanlarla ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir” dedi.

SİYASET
10 Eylül 2022 - 17:10
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Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir'


Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerine tepki göstererek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapıyor. Açıklamasında da ecdadımıza saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullanıyor. Ve İzmir'i işgal eden, ülkemizin önemli bir kısmını işgal eden Yunan mezalimi diye kayıtlara geçen, nice zulme imza atan Yunan'a dair tek bir cümle dahi kurmuyor. Ben buradan sormak istiyorum aziz Türk milleti, ecdadı ile kavgalı bir millet mi? Bizim ecdadımız, Cumhuriyet dönemi de bizim ecdadımızdır, Osmanlı da bizim ecdadımızdır, Selçuklu da bizim ecdadımızdır. Bizim ecdadımızın tarihte geriye gidişini, biz ne kadar gittiğini, tarih kitapları bile tam yazamıyor. Bilinen tarihe baktığınızda ordumuzun 2 bin 200 sene gibi uzun bir kuruluş dönemini kutlayan bir Türkiye var. Eğer biz, sadece dün meydana geldiysek, binlerce yıllık ordumuzun kuruluşunu niye kutluyoruz? Malazgirt Zaferi'nin 951. yılını kutladık. Madem biz dün yoktuk, ecdadımız yoktur niye 951. yılını kutluyoruz” diye konuştu.

“Ecdadın bir kısmına saygı duyup, öbür kısmını reddetmektir”



Türkiye tarihinin bir dönemini kabul edip diğer dönemini reddetmenin yanlış olduğuna değinen Bakan Bozdağ, “Türkiye'nin tarihini dönemlere göre bölüp, tarihin bir dönemini kabul edip, diğer dönemini reddetmek ecdadın bir kısmına saygı duyup, öbür kısmını reddetmek, bu millete de bu tarihe de yapılmış en büyük kötülüktür. Anadolu topraklarını inşallah kıyamete kadar yurt olarak bize emanet eden, kazanan Sultan Alparslan ve arkadaşlarıdır. Ondan sonra gelenler bu toprakları tahkim ederek koruyarak bize emanet ettiler ve bu toprakları 20. yüzyılın başında işgalcilerden arındıran, onlardan kurtaran, onları denize döken, yeniden tartışmasız inşallah kıyamete kadar aziz Türk milletinin vatanı haline getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Burada Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün büyüklerimizi, kahramanlarımızı, liderlerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Sultan Abdülhamit de bizimdir, Fatih de bizimdir, Yavuz da bizimdir, Ertuğrul Gazi de, Osmangazi de, Sultan Alaattin de, Sultan Alparslan da bizimdir. Bunların arasına kimse ayrım gayrım sokamaz. Kendi ecdadına, kendi ecdadını ihanetle suçlayan bir evlat olabilir mi? Biz burada binlerce yıldır var olan bir milletiz. İnşallah, kıyamete kadar da var olacak hem bayrağımız, hem devletimiz, hem istiklalimiz, hem birliğimiz ve dirliğimiz ile dimdik ayakta duracağız” ifadelerine yer verdi.

“Millet bunlara asla izin vermeyecektir”

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ecdadımızla hesaplaşma, onları kötüleme, onları milletin evlatlarının gözünde itibarsız hale getirmek isteyenler uzun zaman bunun uğraşını verdiler. Kimi itibardan düşürebildiler? Hamdolsun hiçbirini itibardan düşüremediler. Bundan sonrada düşüremeyeceklerdir. Türk Milleti, kendi ecdadına saygı duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları birbirinden ayıracak. Memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kurmayanlarla, ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları bu millet vicdan terazisinde tartacak bir kez daha, bir kez daha mahkum edecek. Benim bundan hiç şüphem yoktur. Buradan Tunç Soyer'e ve onun gibi düşünen herkese söylüyorum: Bu milletin kendine de, ecdadına da ne sizin, ne sizin gibi düşünenlerin asla gücü yetmemiştir. Bundan sonra da yetmeyecektir. Bu millet bunlara asla izin vermeyecektir.”

“Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasına da değinen Bakan Bozdağ, “Pek çok vatandaşımız maalesef yaralandı. Öncelikle kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her birine Rabbimden acil şifalar diliyorum. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kazayla ilgili gerekli adli soruşturmayı başlattı ve soruşturmaya da devam ediyoruz. Konunun hem idari eş zamanlı adli yönden incelemesi devam etmekte. Bu incelemeler sonucunda da patlak veren sonuca göre elbette gereği neyse o da takdir edilecektir. Bundan da şüphemiz yoktur. Dileğimiz bir daha böyle kazaların İstanbul'umuzda da ülkemizin hiçbir yerinde de olmaması, herhangi bir vatandaşın burnunun kanamamasıdır. Bütün yaralı kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum” dedi.

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