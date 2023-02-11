Adalet Bakanlığı 10 il için 'Deprem Suçları Soruşturma Bürosu' kurulması talimatı verdi!













Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü depremden etkilenen 10 ilin savcılarına "Depremde yıkılan binalarla ilgili yapılması gerekli soruşturmalar" ifadelerini içeren bir yazı gönderdi. Yazıda, çöken binaların yol açtığı ölüm ve yaralanmalar bağlamında savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların etkinliğine ve tutarlılığına dikkat çekildi. Çalışma kapsamında, deprem suçları soruşturma bürolarının kurulması ve bu bürolarda görevli olacak savcıların başka işlerle görevlendirilmemesi istendi. Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılarına gönderilen yazıda şu maddeler aktarıldı: - Yıkılan binalarda ölen veya yaralanan kişi sayıları dikkate alınarak deprem suçlarıyla ilgilenmek üzere Başsavcılıkta deprem suçları soruşturma masaları kurulacak ve bir savcı yardımcısı ile bu görevi yapmak üzere özel olarak görevlendirilecek yeterli sayıda savcı bulunacak. Atanan savcılara başka herhangi bir görev verilmeyecek.- Deprem Suçları Soruşturma Büroları bünyesinde görev yapacak savcılara, sadece o daireyi izlemeleri için kendi iç izleme listesi sağlanacaktır. - Yıkılan binaların müteahhitleri, mühendislik yöneticileri ve sorumluları ile diğer sorumluların belirlenmesine çalışılacaktır. Sorumlular hakkında derhal gerekli soruşturmalar yapılacak ve firar ve delillerin karartılması durumunda gerekli koruyucu tedbirler tereddütsüz alınacaktır. - Delil toplama, kurtarma operasyonları dikkate alınarak koordineli bir şekilde gerçekleştirilecektir. - Kanıtlar doğru ve kapsamlı bir şekilde toplanacak ve konuyla ilgili bir rapor hazırlamak için uzmanlardan oluşan bir uzman paneli oluşturulacaktır. - Profesyonel komite; Mimarları, jeologları ve inşaat mühendislerini ve uygun olan diğer profesyonelleri içerecektir. - Olay yeri inceleme işlemleri, savcı gözetiminde bilirkişi huzurunda yapılacak ve tutanakla belgelenecek. - Yapı ruhsatları, yapı kullanım belgeleri, mimari ve statik projeleri ilgili illerden, yapı sahibinden ve yapı denetim firmasından derhal alınarak bilirkişi heyetine sunulacaktır. - Uzman heyetler binalarda delil tespit ettiğinde numune alma ve analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı laboratuvarlar tarafından yapılacaktır. - Delil tespiti sürecinde; bina adresi, tapu kaydı, yıkıcı deprem, yapının türü, taşıyıcı olarak tanımlanan sistemi, yapı ruhsatı veya yapı kullanma belgesi, Mimari ve varsa betonarme, varsa moloz, kolon, kiriş ve döşemelerin genel görüntüleri ile ilgili statik bilgi ve belgeleri edinilecek. Temel yapının videoları ve fotoğrafları. Şablonların yapılardan alınmasını sağlayacaktır. - Aynı müteahhit tarafından yapılan şantiyede birden fazla eserin yıkılması durumunda soruşturma tek dosyaya toplanacaktır.