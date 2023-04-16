Adalet Bakanlığı, 18 bin 500 olan personel alım sayısını 22 bin 120'ye yükseltti!













Adalet Bakanlığı bünyesine personel alımlarına ilişkin geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık olarak aldıkları yeni kararı duyurdu. Bakan Bozdağ, daha öncesinde 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını bildirirken, önümüzdeki hafta içinde ilanların yayımlanacağını duyurdu."SEÇİMLER İLK TURDA BİTECEK" Bakan Bozdağ, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin seçimlerin ilk turda biteceğini vurgulayarak, "Seçimler, Cumhur İttifakı'nın Kongre'de çoğunluğu kazanmasıyla sonuçlanacaktır.” dedi.