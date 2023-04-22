Adalet Bakanlığı 81 ilde personel alacak! KPSS şartı belli oldu: Zabıt katibi, mübaşir, memur...













Adalet Bakanlığı, 2023 yılı için 20 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, farklı pozisyonlarda ve farklı lisans mezuniyetlerine göre yapılacak. Başvuru şartları arasında en az ön lisans mezuniyeti, KPSS puanı ve yaş şartları yer alıyor. Adayların başvurularını yapabilmeleri için öncelikle ilgili ilanların yayınlanması bekleniyor. İlanlar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve başvurular da yine bu platform üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.Sözleşmeli personel alımları, adalet hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak. Adaylar, başvurularını yaparken pozisyon ve mezuniyet durumlarına göre farklı sınavlara tabi tutulabilirler. Adayların KPSS puanı, yaş şartları ve diğer başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuru süreci sonrasında adaylar, belirlenen sınavlara katılacak ve bu sınavlarda başarılı olanlar, sözleşmeli personel olarak göreve başlayacaklar. Adalet Bakanlığı'nın personel alımı, adalet hizmetlerinde görev yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Alımların detayları ve ilgili ilanlar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve diğer kamu kurumları tarafından yayınlanan ilan siteleri üzerinden takip edilebilir.Son dakika haberine göre, Türkiye genelindeki Adliye ve Cezaevlerine toplam 22 bin 43 personel alımı için ilan yayınlandı ve alımlar için kadrolara göre farklı başvuru şartları belirlendi.Adalet Bakanlığı, adliye ve cezaevlerine 22 bin 43 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Personel Genel Müdürlüğü'nde 10.719, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde 9.512, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde 626 ve İcra Dairesi Başkanlığı'nda 700 olmak üzere toplamda farklı kadrolarda gerçekleştirilecek. Başvuru detayları için Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara başvurulabilecek. Alımlar arasında sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı, hizmetli, infaz ve koruma memuru, hemşire, sağlık memuru, destek personeli, psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, inşaat mühendisi, gıda mühendisi, makine mühendisi, ziraat mühendisi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, jeofizik mühendisi, çevre mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, sıhhi tesisat teknisyeni, iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, bilgisayar teknisyeni, inşaat teknikeri, makine teknikeri ve yapı tesisat teknolojileri teknikeri kadroları yer alıyor. Adalet Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapmaktadır. Bu pozisyonlar arasında zabıt katibi, tekniker, programcı, mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Başvuru şartlarına göre, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, ilan edilen pozisyon için gerekli eğitim seviyesine sahip olmaları ve ilan edilen diğer koşulları karşılamaları gerekmektedir. Başvurular genellikle online olarak yapılmakta ve başvuru sürecinde adayların belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru sonrası adaylar, sınavlara veya mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında detaylı bilgiye bakanlığın resmi web sitesinden veya ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşılabilir. Ayrıca, ilanlar genellikle basılı veya dijital gazetelerde de yayınlanmaktadır.