Adalet Bakanlığı binlerce zabıt katibi alacak! Şartlar belli oldu: KPSS ve sertifika şartına dikkat!













Adalet Bakanlığı, 2023 yılı için planlanan zabıt katibi alımı için personel alımı sayısını arttırdı. Bakan Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada daha önce 18 bin olarak belirlenen personel alımı sayısının 22 bin 120'ye yükseltildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, yaklaşık 6 bin civarında zabıt katibi alımı yapılması öngörülmektedir. Zabıt katibi, mahkemelerde ve diğer hukuk kurumlarında çalışan, yazı işleriyle ilgili görevleri yerine getiren önemli bir meslektir. Zabıt katipleri, mahkemelerde duruşma salonlarında hazır bulunarak, duruşmaların kaydını tutarlar ve mahkeme kararlarının yazım işlemlerini gerçekleştirirler. Bu meslek, titizlik, dikkat ve sabır gerektiren bir meslektir ve hukuk sistemimizin düzgün çalışması için oldukça önemlidir. Bu sebeple, Adalet Bakanlığı'nın bu alanda personel alımı sayısını arttırması, bu mesleğe olan ihtiyacın da farkında olduğunu göstermektedir.Adayların Adalet Bakanlığı'nda çalışmak için başvurabilecekleri bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Kanunun 40. maddesi gereği yaş şartlarını karşılamak, merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşından genç olmak, askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak yer almaktadır. Ayrıca, başvuru yapacak adayların en az lise veya buna denk okul mezunu olmaları ve daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladıklarını belgelemeleri veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Uygulamalı sınavda ise, adayların en az 90 kelime yazıp yazmadıkları kontrol edilir. Metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı, kelime ve cümle tekrarları, kelime ve satır atlama gibi faktörler metnin anlam bütünlüğünü etkileyebilir. Adaylar F veya Q klavyelerinden birini seçebilirler ve büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihleri ve detayları Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi ve ilanlarından takip edilebilir.