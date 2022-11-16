GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 11:50

Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı

E-devlet sisteminde yeni bir değişiklik yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdoğan, yeni özelliği duyurdu.

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 11:50
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Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı


Teknolojinin gelişmesi ve internet erişiminin kolaylaşmasıyla devlet işleri kolaylaştı. 2000’li yıllar öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemler bizzat gidilerek yapılırken bu durum yoğun kalabalıklara ve işlemlerin uzun sürmesine neden oluyordu. Ancak 2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet sistemiyle birlikte yüzlerce işlem bir tık ile gerçekleştirilebiliyor.

e-Devlet sistemi her dönem kendini yenileyerek yeni işlemleri bünyesine katıyor. Yapılan son duyuru ile birlikte e-Devlet’te yeni bir hizmetin başladığı duyuruldu. Önceki gün hizmete giren özellik Adalet Bakanlığı işlemleri için getirildi.

e-Devlet’te yeni hizmet başladı



Adalet Bakanlığı’nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemine getirilen özellik ile Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde adli sicil belgesi verilmesine olanak tanınacak. İlk önce İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilebilen adli sicil belgesi, yeni hizmet ile İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilebilecek.

İşlemlerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren Japonca, Çince, Korece, Makedonca, Rumence, Slovakça, Rusça, Bulgarca, Letonca ve Arnavutça ve Arapça eklenerek 19’a yükseltilmişti. 14 Kasım tarihinden itibaren ise Hırvatça, Kırgızca, Boşnakça, Moğolca, Kazakça, Özbekçe, Tacikçe, Sırpça ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil kaydı alınmasına olanak tanındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu uygulamanın vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını belirterek vatandaşların 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren 28 dilde adli sicil belgesi alabileceklerini belirtti. Özellikle Türk dünyası açısından önem taşıyan Kırgızca, Kazakça ve Türkmence dillerinde tercüme edilen adli sicil belgesinin verilmesinin gerçekleştirilecek işlemlerde kolaylık sağlayacağını ifade etti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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