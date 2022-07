Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022

Hizmetli alımı, güvenlik görevlisi ve İnfaz koruma memuru için belirlenen şartları haberimizde sizler için derledik. İnfaz koruma memuru için İstanbul, Hizmetli için 15 şehir, güvenlik görevlisi için ise 8 farklı şehirde iş imkanı var. Başvuru ve şartlar haberimizde! İşte detaylar... Başvuru genel şartları İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde: - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Son başvuru günü olan 29 Temmuz 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) - Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, - 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, - 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, - Kamu haklarından mahrum olmamak, - Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak. - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. Hizmetli Alımı İstanbul merkez için 28 Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı için 3 Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı için 3 Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı için 4 Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı için 5 Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 ŞanlıurfaAdli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Van Adli Tıp Grup Başkanlığı için 4 Ortaöğretim mezunu- KPSS-P94 Koruma ve güvenlik görevlisi alımı a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 29.07.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) b)160 cm. 'den, kısa boylu olmamak, c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.) ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak. e) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, Cinsiyeti kadın olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak 17 Erkek Güvenlik Görevlisi alımı: a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 29.07.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) b)170 cm. 'den, kısa boylu olmamak, c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.) ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak. e) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, Cinsiyeti erkek olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak Alınacak İller Merkez teşkilatı İstanbul için 7 Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı için 3 Rize Adli Tıp Grup Başkanlığı için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Van Adli Tıp Grup Başkanlığı için 1 Ortaöğretim- KPSS94 İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) ALIMI İstanbul'a yapılacak 1 İKM alımında şartlar şu şekilde: a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 29.07.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) b)160 cm. 'den, kısa boylu olmamak, c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.) d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak Cinsiyeti kadın olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak Başvuru tarihi Yukarıda belirttiğimiz iş imkanları için başvuru tarihi 18 Temmuz. İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.