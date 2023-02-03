Adalet Bakanlığı memur alımı başladı! Katip, mübaşir, ikm: 20.000'den fazla kadro açıldı! İşte şartlar







ADALET BAKANLIĞI PERSONEL İSTİHDAMI ARTIYOR







ADALET-CTE "KADROLU-SÖZLEŞMELİ" BOŞ KADROLAR

2023 YILI 20.385 PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri CTE içerisinde tüm birimlerde kadrolu 41.262, sözleşmeli ile diğer personeller için toplam 67.170 boş kadro olduğu duyurusu yapıldı. Bakanlık, gelecek zamanlarda açılması planlanan 20 cezaevi için büyük personel alımına başlamış durumda. İşte detaylar, uygun kadroların tam dağılımı ve sürece dair tüm içerikler...Adalet Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu performans programında yeni personel alımlarının üzerinde durdu ve hali hazırda personel istihdamının öneminin altı çizildi. Bu doğrultuda her alanda mevcut olduğu gibi yargı alanında da insan kaynaklarının ciddi bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Bu itibarla insan kaynaklarının sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geliştirilmesinin hedef olduğu bilgisi paylaşıldı.Yargının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla beraber yardımcı personel de ciddi bir önem arz etmektedir. Bu sebeple, adalet hizmetlerinde görev yapmakta olan yardımcı personel sayısında da ciddi bir derecede artış yapıldı ve 2023 yılında da boş kadrolar için büyük personel alımının önemi üzerinde duruldu.Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri için 2023 yılında açılması planlanan 20 yeni cezaevi için başta olmak üzere İnfaz ve Koruma Memuru İKM, zabıt katibi, mübaşir kadroları öncelikli olacak şekilde sözleşmeli diğer farklı kadrolar için hali hazırda sözleşmeli 20.385 uygun kadroya atamalar beklenmektedir. Adaylar sürecin Şubat ayıyla beraber açıklanmasını ve 2023 yılı ADALET-CTE dev personel alımı ilanlarının duyurulmasını beklemekte.