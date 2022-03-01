Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alım başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?

Adalet Bakanlığı'na personel alımları ile ilgili başvurular başladı. 12 bin 823 kişinin alınacağına dair hazırlanan ilan Resmi Gazete'de yayımlanırken bakanlığın bünyesine İKM, zabıt katibi, şoför ve farklı branşlarda personel alımı yapacağı bildirildi.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
1 Mart tarihinde başlatılan başvuruların 17 Mart tarihinde sona erecek. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek için 301 personel alacak. Kadrolar için başvurular 1-17 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden adalet bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden yada Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı bünyesine ayrıca, 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi ve hizmetli ile 500 icra katibi de alınacak. Bu kadroların başvuruları da yine e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru ile birlikte büro personeli, teknisyen, aşçı, kaloriferci, şoför, hemşire istihdam edilecek. Aynı zamanda gıda mühendisi, psikolog, sosyal çalışmacı, inşaat mühendisi, öğretmen, veteriner ve fizyoterapistin de yer alacağı 108 sözleşmeli personel alımları içinde adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapacaklar.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
1 Mart tarihinde başlatılan başvuruların 17 Mart tarihinde sona erecek. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek için 301 personel alacak. Kadrolar için başvurular 1-17 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden adalet bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden yada Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı bünyesine ayrıca, 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi ve hizmetli ile 500 icra katibi de alınacak. Bu kadroların başvuruları da yine e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru ile birlikte büro personeli, teknisyen, aşçı, kaloriferci, şoför, hemşire istihdam edilecek. Aynı zamanda gıda mühendisi, psikolog, sosyal çalışmacı, inşaat mühendisi, öğretmen, veteriner ve fizyoterapistin de yer alacağı 108 sözleşmeli personel alımları içinde adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapacaklar.