Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 istihdam! Personel alımı için son başvuru tarihi açıklandı..







BAŞVURULAR 25 NİSAN TARİHİNDE BAŞLIYOR







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 22 43 personel istihdamı ile ilgili bir bilgi paylaştı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımında "10 bin 719'u Personel Genel Müdürlüğü'nde, 10 bin 138'i ceza ve tutukevlerinde olmak kaydıyla 22 bin 43 kişinin istihdamı sağlanacak. Başvurular 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecek" ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 16 Nisan'da konuk olduğu bir TV programında duyurduğu 22 bin 120 kişilik alıma ilişkin 6 ayrı duyuruda bugün 22 bin 43 kadro alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu ilan detayları Personel Genel Müdürlüğü'nün Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü'nün ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın resmi siteleri üzerinden de başvuru yapacak olan adayları için yayınlandı.Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 22 bin 120 kişilik istihdam için başvuru dosyası 25 Nisan'dan itibaren başlatılacak. Tebliğe göre, 8 bin 647 gardiyan, 5 bin 461 sekreter, 2 bin 429 mübaşir, 1 bin 590 güvenlik görevlisi, analist, destek elemanı, istatistikçinin yanı sıra mühendis, mütercim, program uzmanı, teknisyen, fizyoterapist ve sosyal hizmet görevlisi alımları yapılacak. Ayrıca; psikolog, işaret dili tercümanlığı öğretmen, sağlık görevlisi işçi, hemşire, büro elemanı, gemici, veteriner hekim, beslenme uzmanı ve yönetici sekreter de istihdam edilecektir. Alımlarda 10 bin 719'u mahkemelerde, 10 bin 138'i ceza makamlarında, 700'ü icra dairelerinde ve 563'ü ülke merkez teşkilatında olmak kaydıyla 22 bin 43 kişinin istihdamı sağlanacaktır. Başvurular 11 Mayıs tarihinde sona erecektir.