Adalet Bakanlığı'na 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı! Alımlar, açıktan ve naklen olacak

500 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?





Adalet Bakanlığı, gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavların hemen ardından 500 yönetici ve müdür yardımcısı alınacağı bilgisini paylaştı. Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanlar bölümünde yayınlanan duyurusuna göre, 5-9`uncu dereceye sahip olan kadrolara alımlar yapılacak ve bu alımlar açıktan ve naklen gerçekleştirilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştireceği yazılı sınav 25 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Sınav, Ankara'nın Çankaya ilçesiyle Yenimahalle ilçesinde bulunan iki sınav merkezinde uygulanacak.Sınav başvuruları 10-16 Kasım tarihleri ​​arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden elektronik ortamda veya internet üzerinden "" adresinden alınacaktır. Başvuru için son tarih 24 Kasım olarak belirlendi. Müdür, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için adayların “Şirketin muayene, atama, nakil, terfi ve müdür unvanlarının değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik”in 3 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Sınavda adaylara 35 soruluk yetenek ve genel kültür sınavı ile 45 soruluk alan bilgisi sınavı yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde sadece doğru cevaplar sayılacak, yanlış cevaplar sayılmayacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü sınava, yazılı sınavda toplam puanın 100 üzerinden en az 70 olması şartıyla en yüksek puandan başlamak üzere 1000 aday çağrılacaktır. Adalet Bakanlığı'nın memur alımına ilişkin detaylı bilgiye Resmi Gazete'nin ilgili bölümünden ve bakanlığın internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.