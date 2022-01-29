Adalet Bakanlığı'na görev değişimi! Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla yeni Adalet Bakanı bekir bozdağ oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda 2017 yılında beri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevde olduğu bakanlık görevinden affını istemesi sonrası Gül'den boşalan koltuğa Bekir Bozdağ atandı.
ABDULHAMİT GÜL'ÜN GÖREVDEN AYRILMASINA İLİŞKİN İLK PAYLAŞIMI
Alınan Cumhurbaşkanlığı kararına göre eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibi ile 19 Temmuz 2017 tarihinde geldiği adalet bakanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. Abdülhamit Gül, paylaşımında ayrıca yerine atanan yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarılar diledi.
ABDULHAMİT GÜL'ÜN GÖREVDEN AYRILMASINA İLİŞKİN İLK PAYLAŞIMI
Alınan Cumhurbaşkanlığı kararına göre eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibi ile 19 Temmuz 2017 tarihinde geldiği adalet bakanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. Abdülhamit Gül, paylaşımında ayrıca yerine atanan yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarılar diledi.