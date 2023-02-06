Adalet Bakanlığı, sözleşmeli olarak 1000 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Güvenlik görevlilerinin istihdam koşulları da açıklandı. İçeriğimizde Adliye binalarında görev yapacak olan Adalet Bakanlığı personeli ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz. Adalet Bakanlığı lise ve üzeri diplomalı yeni personel alımı yapacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde istihdam için personel alımı hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye genelinde personel sıkıntısı olduğunu ve bu kapsamda yaklaşık 950 ila 1000 yeni çalışanın işe alınması ile ilgili bir çalışmanın başlatıldığını söyledi.
KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 17:00
Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler dikkat: 1000 personel alımı başladı
Adalet Bakanlığı tarafından yeni bir güvenlik görevlisi olarak personel alımlarının yapılacağı bildirildi. Bakanlık bünyesine toplamda 1.000 güvenlik görevlisi adı altında personel alımı yapılacak ve alınan personel Türkiye'nin çeşitli yerlerinde adliye binalarına istihdam edilecek.
KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 17:00