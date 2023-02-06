Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler dikkat: 1000 personel alımı başladı













1000 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli olarak 1000 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Güvenlik görevlilerinin istihdam koşulları da açıklandı. İçeriğimizde Adliye binalarında görev yapacak olan Adalet Bakanlığı personeli ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz. Adalet Bakanlığı lise ve üzeri diplomalı yeni personel alımı yapacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde istihdam için personel alımı hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye genelinde personel sıkıntısı olduğunu ve bu kapsamda yaklaşık 950 ila 1000 yeni çalışanın işe alınması ile ilgili bir çalışmanın başlatıldığını söyledi.Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeni başlayanlar, 17 Mart 2023 tarihli bir final sınavı tarihi ile 657 Sayılı Kanunun 40. Maddesindeki yaş şartlarını sağlamalıdır. Lisans Önlisans ve ortaöğretimden mezun olan adayların KPSS sınavına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinde 30 yaşından küçük olmaları gerekmektedir. Uygun adayların erkekler için 170 cm veya daha uzun, kadınlar için 160 cm veya daha uzun olması şartı bulunuyor. Ayırca adayların en az bir lise veya denge okulu bitirmiş olması ve medeni haklarından yoksun bırakılmamış olması gerekir. Güvenlik ve arşiv kontrollerinden geçen adaylar değerlendirmeye alınacaktır.