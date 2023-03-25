Adalet Bakanlığı'ndan 2023 yılı istihdam müjdesi: 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak!

Ankara'da bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Personel Eğitim Merkezi'nde, merkeze yerleştirilen depremzedelerle iftar yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni istihdamla ilgili müjdeli bir haber paylaştı. Bakan Bozdağ, konuyla ilgili açıklamasında "Bakanlık olarak kısa bir zaman sonra personel alımına başlayacağız. Toplamda 18 bin 200 kişiyi işe almayı planlıyoruz." şeklinde ifadeleri kullandı.
18 BİN 305 PERSONEL ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR
Adalet Bakanı Bozdağ, önümüzdeki günlerde 18 bin 305 yeni personel alımlarının yapılacağını ve alımlara ilişkin duyuruların da önümüzdeki günlerde ilan edileceğini bildirdi. Bakan Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü'ne bağlı alanlara bağlı 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı alanlara İnfaz Daire Başkanlığı'na bağlı alanlara ise 700 şeklinde toplamda 18 bin 305 kişiye işe alım ilanı asıyoruz. Sektörlere göre dağılımı, başvuru tarihi ve koşulları Daire Başkanlığımızca duyurulacaktır." diye konuştu.