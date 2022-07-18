KAMU PERSONELİ
18 Temmuz 2022 - 11:30

Adalet Bakanlığı'ndan 221 kişiye istihdam! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları başladı! Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu, 2022 yılı için sözleşmeli personel alımı için başvuruları başlattı. Büro personelinden aşçıya, şoförden kimyagere, hemşireden sağlık teknikerine, infaz ve koruma memurundan koruma ve güvenlik görevlilerine kadar alım yapılacağını bildiren ilanda KPSS 70 puan şartının olduğu belirtiliyor. İşte, Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımları başvuru şartları ve başvuru ekranı..

KAMU PERSONELİ
18 Temmuz 2022 - 11:30
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Adalet Bakanlığı'ndan 221 kişiye istihdam! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları başladı! Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da personel alımlarına devam eden Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesine 221 sözleşmeli personel alımının yapılacağını bildirdi. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda ise büro personeli, aşçı, şoför, kimyager, hemşire, sağlık teknikeri, infaz ve koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi alımlarının yapılacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenler ise bir süredir başvuru tarihlerini bekliyordu. Başvuruların açıldığı yönünde beklenen duyurunun yapılmasının hemen ardından ise başvuru şartları ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı başvuru ekranı sorgulamaları da hız kazandı.

Adalet Bakanlığı 221 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 221 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılı sözleşmeli personel istihdamı yönünde yayınladığı ilanda sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere yerleri, unvanları, nitelikleri ve özel şartları belirtilmiş olan 221 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel istihdamlarının yapılacağı belirtildi.

Birçok farklı alanda mesleki pozisyon üzerinden personel arayan Adli Tıp Kurumu iş ilanı başvuru tarihleri ise 18 Temmuz 2022 Pazartesi ile 29 Temmuz 2022 Cuma günü arası olarak açıklanırken Son başvurunun 29 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar olacağı aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuru şartları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu ilana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekir. Bu şartlar ise şöyledir;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Son başvuru günü olan 29 Temmuz 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

* 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,

* Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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