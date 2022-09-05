GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 18:01

Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara" olarak değiştirdi!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, dilekçeyi değerlendirdi ve Silivri Cezaevi'nin adını 'Marmara' olarak değiştirdi.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 18:01
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Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adının “Marmara” olarak değiştirdi!


Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından hazırlanan dilekçenin kendilerine ulaştırılması sonrası da başlattığı değerlendirmeler kapsamında Silivri Cezaevinin adının 'ilçenin itibarına zarar verdiği" gerekçesini kabul etti ve cezaevinin adını 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirmeye karar verdi.

Silivli ilçesinde bulunan ve ilçeyle aynı adı taşıyan Siliviri Cezaevi'nin adı Adalet Bakanlığı tarafında değiştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ilçe Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın semtin adının cezaevinde de geçtiği gerekçesini göstererek Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiği ve cezaevinin adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesi talebini inceleyerek aldığı bildirildi.



Silivri Cezaevi’nin adının “Marmara” olarak değiştirdi

"Silivri, İstanbul’un güzel bir ilçesidir"

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, Adalet Bakanlığı'na sunduğu dilekçesinde Türkiye'de 26 ilde yapılan ankete katılanların yüzde 4.1'inin Silivri'yi 'İstanbul'un güzel bir semti', 'plaj' ve 'yazlık' olarak hatırladığını, yüzde 54'ünün ise Silivri'yi 'İstanbul'un güzel bir semti' olarak hatırladığını belirtti.

İsim değişikliği talebi içeren dilekçenin içerğinde Silivri'de yaşayan tüm insanların genel kanısı, bu olumsuz insan algısının ilçemizin algısını, çekiciliğini ve gelişimini olumsuz etkilediği yönünde olduğu vurgulanırken vatandaşların, çeşitli kurumların ve STK'ların bu yöndeki görüşleri çeşitli yer ve zamanlarda devlet yetkililerine ve bakanlara iletilerek cezaevlerine yönelik bu olumsuz algının ortadan kaldırılması için isim değişikliği talebinde bulunulduğu kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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