Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından hazırlanan dilekçenin kendilerine ulaştırılması sonrası da başlattığı değerlendirmeler kapsamında Silivri Cezaevinin adının 'ilçenin itibarına zarar verdiği" gerekçesini kabul etti ve cezaevinin adını 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirmeye karar verdi. Silivli ilçesinde bulunan ve ilçeyle aynı adı taşıyan Siliviri Cezaevi'nin adı Adalet Bakanlığı tarafında değiştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ilçe Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın semtin adının cezaevinde de geçtiği gerekçesini göstererek Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiği ve cezaevinin adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesi talebini inceleyerek aldığı bildirildi.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 18:01
Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara" olarak değiştirdi!
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, dilekçeyi değerlendirdi ve Silivri Cezaevi'nin adını 'Marmara' olarak değiştirdi.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 18:01
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