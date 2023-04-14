Adalet Bakanlığı tüm boş kadroları dolduracak! KPSS puanı olana başvurular açık: Bu branşlardan tam 18.305 memur ve personel alınacak!

ADALET BAKANLIĞINDAN PERSONEL İLANI! HEMDE ON BİNLERCE KİŞİ ALINACAK…













PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı tarafından personel ilanı duyurusu yapıldı. Tam 18 bin 305 kişi Adalet Bakanlığı çatısı altında işe başlayacak. Peki alımlar hangi pozisyonlara kaç kişi olarak yapılıyor. Detaylar haberimizde….Kamuda bir işi olsun isteyen kişiler bekledikleri iş ilanı geldi. Kamu personeli olmak isteyenlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok. Bunun sesebi ise maaş ve kamu adı altında çalışma şekli. İşte kamu da çalışmak isteyenlerin fırsat ayağına geldi. Üstelikte binlerce kişi alınacak. Adalet Bakanlığının toplam 18 bin 305 kişiyi bünyesine katarak istihdam yaratacağı haberi kısa süre önce paylaşıldı. Şartlar ise genel itibariye memuriyet şartları ile uyuşuyor. Ancak bunun yanı sora da pozisyonlara özel şartlar da bulunuyor. Bu alınacak personellerin 700 ü icra dairelrinde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek. Bunun dışındaki dağılım ile ilgili olarak detaylar henüz paylaşılmadı. Bu konuda Adalet Bakanlığı’ndan açıklama yapılması bekleniyor. Ancak duyumlara göre icra müdürlüğünün yanı sıra Ceza ve Tevkif evi Genel Müdürlüğü ve personel müdürlüğüne de alımlar yapılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Detayların önümüzdeki süreçte öğrenileceği belirtilse de personel genel müdürlüğü bünyesine 9229; cezaevlerine ise 8376 personel alınacağı konuşuluyor.Kamuya ataması yapılacak olan kişilerin belli kriterleri sağlaması isteniyor. Bu kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli suçlardan hüküm giymemek gibi özellikler yer alıyor. Belirlenen pozisyonlar için ise özel olarak koşullar istenebilecek. Başvuranlardan sonra mülakat süreçlerinin de yapılacağı belirtildi.