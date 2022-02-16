Adana'da 2 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü!

Duyanları kahreden olay Adana'nın seyhan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Mestanzade Mahallesi’nde bir müstakil evde yaşayan Ula Taha (21) ve Muhammet Selami'nin (25) yaklaşık iki ay önce kız bebekleri oldu.
Adını Amar Selami koydukları minik bebeğini emzirmek isteyen anne Ula Taha, yatağına alarak bebeğini emzirmeye başladı. Genç kadın bebeğini emzirirken bir anda uykuya daldı. Bir süre sonra gözlerini açan kadın bebeğinin nefes almadığını fark edince durumu hemen yakınlarına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken ambulansla adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik bebeğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Annesinin bir anlık dikkatsizliği yüzünden hayatını kaybeden minik bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Amar Selami'nin cansız bedeni dün Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.
Adını Amar Selami koydukları minik bebeğini emzirmek isteyen anne Ula Taha, yatağına alarak bebeğini emzirmeye başladı. Genç kadın bebeğini emzirirken bir anda uykuya daldı. Bir süre sonra gözlerini açan kadın bebeğinin nefes almadığını fark edince durumu hemen yakınlarına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken ambulansla adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik bebeğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Annesinin bir anlık dikkatsizliği yüzünden hayatını kaybeden minik bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Amar Selami'nin cansız bedeni dün Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.