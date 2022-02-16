YAŞAM
16 Şubat 2022 - 11:14
Güncelleme: 16 Şubat 2022 - 12:18

Adana'da 2 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü!

Adana'da 2 aylık bebeğini emziren anne bir anda uykuya dalınca bebeğinin boğularak ölmesine neden oldu.

YAŞAM
16 Şubat 2022 - 11:14
Güncelleme: 16 Şubat 2022 - 12:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Adana'da 2 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü!
Duyanları kahreden olay Adana'nın seyhan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Mestanzade Mahallesi’nde bir müstakil evde yaşayan Ula Taha (21) ve Muhammet Selami'nin (25) yaklaşık iki ay önce kız bebekleri oldu.








Adını Amar Selami koydukları minik bebeğini emzirmek isteyen anne Ula Taha, yatağına alarak bebeğini emzirmeye başladı. Genç kadın bebeğini emzirirken bir anda uykuya daldı. Bir süre sonra gözlerini açan kadın bebeğinin nefes almadığını fark edince durumu hemen yakınlarına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken ambulansla adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik bebeğin  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Annesinin bir anlık dikkatsizliği yüzünden hayatını kaybeden minik bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Amar Selami'nin cansız bedeni dün Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Üvey annesinin asitle gözlerini yaktığı Afrikalı çocuğa Türkiye sahip çıktı!
Üvey annesinin asitle gözlerini yaktığı Afrikalı çocuğa Türkiye sahip çıktı!
Kadıköy'de yaşanan can pazarında denize düşen 2 genç kız kurtarıldı
Kadıköy'de yaşanan can pazarında denize düşen 2 genç kız kurtarıldı
Son Haberler
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!
Binbir çeşit şarj aleti dönemi sona eriyor!
Binbir çeşit şarj aleti dönemi sona eriyor!
Binalarda su tasarrufları için alınan yeni tedbirler belli oldu!
Binalarda su tasarrufları için alınan yeni tedbirler belli oldu!
Savaşa 'Hayır' diyen Putin ordusunu geri çekti!
Savaşa 'Hayır' diyen Putin ordusunu geri çekti!
Bill Gates'ten dikkat çeken öngörü: Grip salgını mRNA aşısı ile son bulacak!
Bill Gates'ten dikkat çeken öngörü: Grip salgını mRNA aşısı ile...
AYM, HDP'nin savunma gönderme talebini kabul etti!
AYM, HDP'nin savunma gönderme talebini kabul etti!
İshal ve kusma şikayeti yaşayanlar dikkat! Noravirüs tehlikesi olabilir..
İshal ve kusma şikayeti yaşayanlar dikkat! Noravirüs tehlikesi olabilir..
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a öyle bir hediye verdi ki!
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a öyle bir hediye verdi ki!
Kırklareli’de doktora cinsel saldırıda bulunan başhekime 15 yıl verdi!
Kırklareli’de doktora cinsel saldırıda bulunan başhekime 15 yıl...
Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına...