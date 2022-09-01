Adana'da 2 çocuk annesi kadın başı taşla ezilerek katledildi!

Korkunç olay saat dün saat 05.30 sularında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. Tek katlı müstakil bir evde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Şermin Sarı isimli bir kadın henüz kimliği belirlenmeyen bir şahıs tarafından yaşadığı tartışma sonrası darp edildi. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu hemen polise ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde bahçede Şermin Sarı'nın hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldular. Başından yaralandığı anlaşılan Sarı'nın hayatını kaybettiği saptandı.
Kızlarının ölüm haberi ailesini perişan etti!Şermin Sarı'nın önce darp edildiği daha sonra da başına taşla vurularak kesildiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının hemen ardından genç kadının cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Kızlarının ölüm haberini alan Sarı ailesi gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren anne ve babayı sağlık ekipleri sakinleştirirken polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.