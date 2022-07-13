GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 12:54

Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı! Sebebiyle herkesi şok eden olayda 6 yaralı var

Adana'da iki aile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahlar konuştu. Peki Adana'da çıkan kavganın sebebi nedir? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 12:54
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Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı! Sebebiyle herkesi şok eden olayda 6 yaralı var


Adana'da akıl almaz bir kavga yaşandı. İki aile arasında çıkan çatışmada 6 yaralı var. Peki Adana'da iki aile arasında çıkan kavganın sebebi neydi? Tutuklanan oldu mu? Adana'da çıkan silahlı kavga ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana'da çıkan kavga

Adana'da 5 Temmuz günü akşam 23.30 saatlerinde Yüreğir ilçesinde bir kavga çıktı. 38 yaşındaki Züeyde ve 38 yaşındaki eşi Mesut Güneş'in çocukları 16 yaşındaki Y.G ve 14 yaşındaki M.G sokakta oyun oynamaya çıktılar. Çocuklar oyun oynarken toplarının komşuları olan 47 yaşındaki İhsan Çaçan'ın aracına çarptı. Bunu gören İhsan Çaçan, çocuklara kızdı ve ailesinin evine giderek çocuklarının aracına zarar verdiklerini söyledi. Zübeyde Güneş ise İhsan Çaçan'a tepki gösterince iki aile arasındaki tartışma büyüdü. İhsan Çaçan Mesut Güneş'i darp ettikten sonra tekrar evine gitti. Mesut Güneş'in yeğeni Mustafa Güneş ise amcasının kavga ettiğini öğrendikten sonra arkadaşı olan Murat Kılıç, 22 yaşındaki İbrahim Ekinci ve Mehmet Ziya Öztemel'i aradı. Arkadaşlardan Öztemel, İhsan Çaçan'ı sokağa çağırarak ateş açtı. Bunun karşılığında İhsan Çaçan'ın kardeşi Yasin Çaçan'da pompalı tüfeğini alarak onlara ateş açtı. Daha çok büyüyen kavga ve silahlı çatışma sonucunda İhsan Çaçan, İbrahim Ekinci İrfan, Yasin, Azize Çaçan ve Mehmet Ziya Öztemel yaralandı. Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralı olanlar hastaneye sevk edildi. Çatışma esnasında yaralanan İhsan Çaçan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Mustafa Güneş, Yasin Çaçan ve Murat Kılıç tedavilerini gördükten sonra taburcu eidldi. Mehmet Ziya Öztemel ise gözaltına alındı. Araştırmasını sürdüren polis 7 tane boş tabanca kovanı, 8 tane boş pompalı tüfek kartuşu, tabanca ve 3 pompalı tüfeği aldı.



Adana'da akıl almaz kavga

Tutuklanan 4 isim

Adliyeye sevk edilen isimlerden Mustafa Güneş, Yasin Çaçan, Murat Kılıç ve Mehmet Ziya Öztemel mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Yaralıların tedavisi henüz sürüyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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