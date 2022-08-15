Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş bir arazide park halinde duran bir aracın içinde bebek olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerinde olan ekipler aracı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar.
GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:32
Adana'da arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!
Adana Seyhan'da arabanın içinde bırakılmış bir bebeği gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracı açtıklarında Suriye uyruklu olduğu belirlenen bebeğin cansız bedeniyle karşılaştılar.
GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:32