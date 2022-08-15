GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:32

Adana'da arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!

Adana Seyhan'da arabanın içinde bırakılmış bir bebeği gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracı açtıklarında Suriye uyruklu olduğu belirlenen bebeğin cansız bedeniyle karşılaştılar.

GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:32
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Adana’da arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!


Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş bir arazide park halinde duran bir aracın içinde bebek olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Kısa sürede olay yerinde olan ekipler aracı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar.



Adana’da arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!

3 yaşındaki bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Olay yerine gelerek aracı açan ekipler 3 yaşındaki bebeğin cansız bedeniyle karşılaştılar. Suriye uyruklu belirlenen bebeğin adının Badr Aldın Malahafjı olduğu öğrenilirken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından minik bebeğin cesedi otopsi yapılması için ambulansa alınarak Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili bir inceleme başlattılar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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