GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 10:39

Adana'da devletin savcısı uyuşturucu çetesinin başı, narkotik polisi kurye çıktı!

Konya Narkotik Polisi'nin Adana'dan gelen sevkiyata düzenlediği operasyonda, sevkiyatın uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Sevkiyatı yapan kişinin polis olduğu anlaşılırken, çetenin başında ise savcı olduğu olduğu öğrenildi. Polisin başarı operasyonu 20 kişilik çeteyi çökertti.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 10:39
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Adana'da devletin savcısı uyuşturucu çetesinin başı, narkotik polisi kurye çıktı!


Konya'ya uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı yönünde bir ihbar alan narkotik polisi, Adana'dan gelen sevkiyat için bir operasyon düzenledi. Kent girişinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kuryeliği yapan polisin telefonu incelenirken çetenin 20 kişiden oluştuğu ve çetenin başında ki isim şok etkisi yarattı.

Konya narkotik polisinin sevkiyat aracında yapılan aramalarda 25 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru F.K. ile yanındaki eşi gözaltına alınırken şüphelinin cep telefonu incelemeye alındı. F.K'nın telefonu incelenirken polisler şüphelinin Whatsapp mesajlarını okundu ve 20 kişilik çetenin başında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli olan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın polis memuru F.K'ya uyuşturucu sevkiyatına ilişkin bazı talimatlar verdiği tespit edildi.



Adana'da devletin savcısı uyuşturucu çetesinin başı, narkotik polisi kurye çıktı

Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirirken 8 ay kadar devam eden teknik takip ve çalışmaların ardından Cumhuriyet savcısı Yarbaş'ın, uyuşturucuyu taşımak için aracı Antalya'da lise arkadaşından emanet olarak aldığı öğrenildi. Savcı Osman Yarbaş'ın sevkiyattan önce üyelerine talimatlar verdiği, sevkiyatı yapacak olan kurye ile sevkiyat öncesi buluştuğu, uyuşturucu teslimatının nereye ve nasıl olacağı konusunda kuryeye talimatlar verdiği belirlendi.

Narkotik polisi uyuşturucu kuryesi çıktı!

Gözaltına alınan polis memuru F.K'nın ise yakalanmadan önce Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a bağlı diğer üyeler ile birlikte görüştüğü ve üyelerden birinin de Adana Emniyeti'ne bağlı narkotik şubede görev yapan polis memuru M.B.Y. olduğu öğrenildi.

endi.

Elde edilen tüm veriler sonrasında geçtiğimiz hafta bir operasyon yapıldı ve Konya merkezli 4 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu örgütünün lideri Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise HSYK tarafından açığa alınırken açığa alınan polis memurlerı ve diğer 14 şüpheli tutuklanaral cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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