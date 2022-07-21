Adana'da devletin savcısı uyuşturucu çetesinin başı, narkotik polisi kurye çıktı!

Konya'ya uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı yönünde bir ihbar alan narkotik polisi, Adana'dan gelen sevkiyat için bir operasyon düzenledi. Kent girişinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kuryeliği yapan polisin telefonu incelenirken çetenin 20 kişiden oluştuğu ve çetenin başında ki isim şok etkisi yarattı. Konya narkotik polisinin sevkiyat aracında yapılan aramalarda 25 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru F.K. ile yanındaki eşi gözaltına alınırken şüphelinin cep telefonu incelemeye alındı. F.K'nın telefonu incelenirken polisler şüphelinin Whatsapp mesajlarını okundu ve 20 kişilik çetenin başında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli olan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın polis memuru F.K'ya uyuşturucu sevkiyatına ilişkin bazı talimatlar verdiği tespit edildi.
Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirirken 8 ay kadar devam eden teknik takip ve çalışmaların ardından Cumhuriyet savcısı Yarbaş'ın, uyuşturucuyu taşımak için aracı Antalya'da lise arkadaşından emanet olarak aldığı öğrenildi. Savcı Osman Yarbaş'ın sevkiyattan önce üyelerine talimatlar verdiği, sevkiyatı yapacak olan kurye ile sevkiyat öncesi buluştuğu, uyuşturucu teslimatının nereye ve nasıl olacağı konusunda kuryeye talimatlar verdiği belirlendi.