Adana'da incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentte eğitimin 13 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.
EĞİTİM
26 Şubat 2023 - 18:17
Adana'da eğitim öğretim tatili 13 Mart'a kadar sürecek
Adana'da gerçekleştirilen incelemeler sonrasında kentteki okulların açılması ile ilgili erteleme kararı alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ellerindeki yeni veriler doğrultusunda Adana'da eğitim-öğretimi 13 Mart'a kadar ertelediklerini söyledi.
EĞİTİM
26 Şubat 2023 - 18:17
EDİTÖR