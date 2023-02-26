EĞİTİM
26 Şubat 2023 - 18:17

Adana'da eğitim öğretim tatili 13 Mart'a kadar sürecek

Adana'da gerçekleştirilen incelemeler sonrasında kentteki okulların açılması ile ilgili erteleme kararı alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ellerindeki yeni veriler doğrultusunda Adana'da eğitim-öğretimi 13 Mart'a kadar ertelediklerini söyledi.

EĞİTİM
26 Şubat 2023 - 18:17
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Adana'da eğitim öğretim tatili 13 Mart'a kadar sürecek


Adana'da incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentte eğitimin 13 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.

"1 MART İTİBARİYLE KURSLAR AÇILACAK"

Adana'da eğitim öğretim tatili 13 Mart'a kadar sürecek

Bakan Mahmur Özer, “1 Mart'tan itibaren öğrencilerin sınava hazırlanması için kurslar açacağız ve bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Yeni verilere göre Adana'daki çalışmalarımızı 13 Mart'a erteliyoruz." dedi.



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