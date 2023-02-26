Adana'da eğitim öğretim tatili 13 Mart'a kadar sürecek







"1 MART İTİBARİYLE KURSLAR AÇILACAK"











Adana'da incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentte eğitimin 13 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.Bakan Mahmur Özer, “1 Mart'tan itibaren öğrencilerin sınava hazırlanması için kurslar açacağız ve bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Yeni verilere göre Adana'daki çalışmalarımızı 13 Mart'a erteliyoruz." dedi.