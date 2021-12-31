Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangından canını zor kurtardı!













Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, din akşam saatlerinde mahallede bulunan bir evden alevlerin yükseldiği gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekipleri gelene kadar evde mahsur kaldığı öğrenilen H.K. demir ustası bir komşusu tarafından pencerenin demirleri kesilerek mahsur kaldığı yangının arasından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, içerden kurtarılan kişinin de vücudunun çeşitli yerlerinden yandığını belirleyen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.Yangının kontrol altına alınması sonrası yapılan incelemelerde, yangının elektrik sobasından çıktığı tespit edilirken, hastanede tedavi altına alınan H.R'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.