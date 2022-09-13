YAŞAM
13 Eylül 2022 - 10:49

Adana'da kadınlar sopalarla hastane bastı

Adana'da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 10:49
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Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Eli sopalı yaklaşık 10 kadın Şehir Hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ama oldukça verimli geçiren olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı. Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından mobil cihaz kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye kapı araladı.

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Haber Editörü
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